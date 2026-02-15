Za přetížení kamionu hrozí vysoké pokuty, ovlivní i stav vozu


Ani vysoké pokuty neodradí některé dopravce od vypravení přetížených kamionů. Ty někdy převyšují povolené váhové limity i o několik tun, zpravidla se to týká dřeva nebo stavebního materiálu. Při lednových kontrolách, které prováděla Inspekce silniční dopravy, bylo zjištěno padesát takovýchto přestupků. U těžších kamionů vzniká dle inspektorů vysoké pnutí na nápravách, což může posléze způsobit i deformaci pneumatiky či disku, případně popraskání šroubů a matek.

