Za přetížení kamionu hrozí vysoké pokuty, ovlivní i stav vozu

Macinka v Mnichově obstál, míní Červený. Bylo to trapné, nesouhlasí Decroix
Poslanci Eva Decroix (ODS) a Igor Červený (Motoristé) se neshodli na hodnocení vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle Červeného obstál. „Zastal se Donalda Trumpa, prezidenta Spojených států, hlavního hybatele NATO,“ podotkl s tím, že vidí Trumpovu úlohu v širších souvislostech. Současný americký prezident je podle poslance Motoristů reakcí na určité extrémní jevy probíhající americké kulturní revoluce. Ministr zahraničí podle něj zlepšil postavení Česka v Alianci, protože USA jsou jejím nejsilnějším členem. „Místo toho, aby se na bezpečnostní konferenci věnoval bezpečnosti našeho státu, tam bude otevírat otázku počtu pohlaví, to mi přijde obsahově i formálně velmi trapné,“ kontrovala Decroix, podle které se Macinkovi ostatní politici vysmáli. Debatu poslanců v pořadu Duel ČT24 moderoval Martin Řezníček.
před 1 hhodinou