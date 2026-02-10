Válková a Dvořák se přeli ohledně řešení Babišova střetu zájmů


Už před měsícem vypršela premiérovi Andreji Babišovi (ANO) lhůta, během níž měl vyřešit svůj střet zájmů. Firmy ale dosud nepřevedl do svěřenského fondu. Minulý týden navíc zveřejnily Seznam Zprávy dokument, podle nějž premiér okolnosti fondu zatajil. Poslanec Karel Dvořák (STAN) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským uvedl, že mu byl soudem na jeho žádost vydán statut fondu a obsahuje stejná sdělení, tedy že až Babiš přestane být členem vlády, přejde fond z nezávislé správy do správy rodinné. To je dle něj v rozporu s tvrzením premiéra, že se k majetku dostanou jeho děti až po jeho smrti. Poslankyně Helena Válková (ANO) upozornila, že kromě statutu existují další smlouvy, které mohou upravit různé náležitosti. „On (Babiš) opravdu nechce, aby za jeho života byla možnost, aby jeho děti vstoupily do těch vlastnických vztahů,“ říká.

Státní zástupkyně obžalovala jedenáct lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iRozhlas.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle serveru si mnohdy nezletilí lidé na sociálních sítích zakládali falešné profily a vydávali se za náctileté dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak bili, kopali nebo jim holili vlasy a obočí. Státní zástupkyně navrhuje většinu z nich potrestat roční až třicetiměsíční podmínkou, pro jednoho žádá úhrnný trest patnáct měsíců vězení.
Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International (TI). Pohoršilo si naopak Slovensko, které se v roce 2024 umístilo na 59. a loni až 61. místě. Nejlépe hodnocené ze 182 zemí je letos opět Dánsko.
Poslanci se v úterý odpoledne budou zabývat úpravou zacílení opatření k podpoře bydlení pro lidi v bytové nouzi. Na programu je v úvodním kole také změna sněmovních pravidel k omezení možností obstrukcí. Řádná schůze začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o úpravy návrhu jejího programu.
Řada nehtových salonů stále používá přípravky se zakázanou látkou TPO. Zjištění ČT potvrdily krajské hygienické stanice (KHS) v Česku. Ty od září zkontrolovaly téměř tři sta provozoven, nebezpečné produkty našly u 37 z nich. Zakázaná látka TPO zajišťuje tuhnutí gelu na nehtech, může ale ovlivnit plodnost nebo způsobit zarudnutí. Od září je zakázaná ve všech zemích Evropské unie. Úředníci zatím problém řeší domluvou.
Lidovec Pláteník věří, že „spící“ opozici probudí Grolich

Podle místopředsedy KDU-ČSL Václava Pláteníka je současná sněmovní opozice ve stavu zimního spánku. „Cítím až takové hmatatelné tužby voličů, aby se skutečně zvedla nějaká síla, která bude kompetentní a bude mít nějakou šťávu. A mám pocit, že nikdo z nás to aktuálně nenabízí, a je to vidět na všech preferencích,“ sdělil v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. „A to je prostor, který KDU-ČSL bude mít ambici po sjezdu vyplnit,“ zdůraznil Pláteník s odkazem na dubnový sjezd strany. Osobně prý sází na to, že prostor vyplní jihomoravský hejtman Jan Grolich, který se bude ucházet o post lídra lidovců. „Mám poslední týdny možnost s ním o tom mluvit a má moji velkou důvěru,“ dodal Pláteník, který by rád pokračoval ve funkci místopředsedy strany. V pořadu hovořil také o tom, jak vnímá koalici SPOLU či o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).
Další nepovinná očkování by mohly hradit zdravotní pojišťovny. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) posuzuje žádost o rozšíření úhrad od výrobců celkem šesti vakcín. Od začátku roku se rozhodování řídí novými pravidly. Posuzuje se, kolik by pojišťovny zaplatily za samotnou vakcínu, a na druhé straně, kolik by mohly ušetřit za hospitalizaci pacientů s těžkým průběhem té které nemoci. Kromě toho se nyní tuzemské zdravotnictví potýká s náporem respiračních onemocnění.
Premiérův střet zájmů a jeho řešení probírali hosté 90′ ČT24

Je to přibližně měsíc od uplynutí 30denní lhůty, v jejímž rámci měl premiér Andrej Babiš (ANO) podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Babiš slíbil, že společnost Agrofert převede do svěřenského fondu, ke kterému jeho rodina získá přístup až po jeho smrti. Server Seznam zprávy před několika dny uvedl, že správa by na rodinu přešla dříve. Premiér to ale popírá a minulý týden napsal, že z Agrofertu nebude mít do konce života žádný prospěch. Babiš podle svých slov s převedením Agrofertu do fondu čeká na „souhlas dvou členských zemí“. V pořadu 90′ ČT24 o tématu diskutovali reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek a právníci Aleš Eppinger a Robert Zbíral.
