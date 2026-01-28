Při leteckém neštěstí v Kolumbii zemřelo patnáct lidí


Při leteckém neštěstí v Kolumbii zahynulo patnáct lidí. Letoun, který měl na i kolumbijského zákonodárce, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Podle AFP letoun provozovala státní letecká společnost Satena. Příčiny neštěstí zatím nejsou známy.

Dvouvrtulové letadlo Beechcraft 1900 se třinácti cestujícími a dvěma členy posádky vzlétlo z pohraničního města Cúcuta a krátce před plánovaným přistáním v nedalekém městě Ocaña ztratilo kontakt s řídicí věží, napsala AFP.

Podotkla, že letoun zmizel v hornatém regionu, kde panuje proměnlivé počasí. Části oblasti kontroluje největší kolumbijská gerilová skupina Vojsko národního osvobození (ELN). Podle Reuters tam také působí odštěpenecká frakce bývalé gerilové skupiny Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).

Reuters později s odvoláním na místní média a zdroj z leteckých sil napsal, že kolumbijské úřady letoun našly, ovšem nikdo z cestujících ani posádky nehodu nepřežil. Podle deníku El Tiempo byl na palubě také zákonodárce Diógenes Quintero a kandidát na poslance v březnových volbách Carlos Salcedo.

