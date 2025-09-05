Podpořit hospodářský růst snížením cen energií, zajistit důslednější výběr daní a snižovat výdaje státu, například slučováním ministerstev, tak prezentoval v pořadu Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Řezníčkovou ekonomické záměry hnutí ANO jeho první místopředseda a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. V pořadu hovořil rovněž o záměrech v zahraniční politice.
Prioritou ANO je otočit ceny energií, říká Havlíček
Místopředseda ANO odmítá, že by rozsáhlé sliby, jako třeba zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech či levné energie, které jsou v programu hnutí ANO obsažené, zaplatila mladá generace Čechů. „My chceme pracovat na tom, že se bude snižovat strukturální schodek,“ prohlásil. Řekl, že ANO v úterý představí svou hospodářskou strategii. Zaměřit se prý hodlá na zvýšení ekonomického růstu země, protože ten loňský ve výši jednoho procenta považuje za nedostatečný.
Cestou je podle místopředsedy hnutí například „otočit ceny energií, to je současný velký průšvih“. Toho zamýšlí dosáhnout přes regulovanou složku, „kterou částečně převedeme na fond mimorozpočtové.“ Konkrétně zmínil méně individuálních dotací na fotovoltaiku a jiné projekty, naopak chce dávat peníze do infrastruktury, od čehož si slibuje posílení sítě a distribuce. ANO tak doufá, že sníží cenu regulované složky. Počítá také s tím, že by se vykoupil minoritní podíl akcionářů energetické firmy ČEZ. „Ale ne státem, ale ČEZem, to je jedna z nejziskovějších firem v Česku,“ dodal Havlíček.
Dalším pilířem ANO je prý důslednější výběr daní, nejen přes EET. „Bytostně si stojím za tím, že z šedé ekonomiky se dají vyloupnout desítky miliard korun,“ tvrdil.
Úspory na ministerstvech a úřadech
Třetím prvkem hospodářské politiky by měly být dle místopředsedy ANO úspory na ministerstvech a na dalších úřadech, například jejich spojováním či rušením. „Považuji za zbytečné, abychom dnes měli ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekl. Dále zmínil zrušení současné pozice ministra pro vědu či pro Evropskou unii. Vládní agentury Czech Trade, Czech Invest či Czech Tourism by se mohly sloučit do jedné agentury s jedním vedením a jedním účetnictvím, dodal.
V4 má sehrávat důležitou roli
Havlíček se vyjádřil i k ruské hrozbě pro Česko. Její eliminaci vidí v posilování vnitřní i vnější bezpečnosti, a to transparentním způsobem. Kritizoval například současné dění na ministerstvu obrany, od nákupu F-35 přes polní kuchyně. „Jako první musí proběhnout audit na ministerstvu obrany,“ prohlásil.
V zahraniční politice dále počítá hnutí ANO, pokud bude ve vládě, například s posilováním role sdružení V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) a obnovením jeho síly v rámci Evropské unie. „Jsou to suverénní země a my nebudeme nikoho poučovat,“ řekl Havlíček. Zdůraznil, že je povinností udržovat vztah s těmito státy, zejména se Slovenskem, „které bylo, je a bude pro nás nejbližší zemí“.
Česko by mělo být také připraveno jednat s každou zemí Unie a nedělat politiku podle osob v jejich čele, doplnil.
V migračních záležitostech postupovat tvrdě
K Ukrajincům v tuzemsku Havlíček řekl, že před válkou jich zde bylo kolem 150 tisíc a jsou důležití například pro stavebnictví. K pobytu ukrajinských uprchlíků míní, že je třeba zastavit to, když někdo zneužívá dávky. Poznamenal také, že napříč Evropou je několik set tisíc mladých Ukrajinců, které Kyjev potřebuje ve válečném úsilí.
V migračních záležitostech by chtěl postupovat tvrdě jako Poláci. Připomenul v tomto ohledu výrok polského premiéra Donalda Tuska, že Polsko nikdy nepřijme migrační pakt.