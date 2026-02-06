Tři sta tisíc Ukrajinců zatím požádalo o prodloužení dočasné ochrany. Čas mají do půlky března


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24

Zhruba měsíc a půl zbývá občanům Ukrajiny, aby opět zažádali o takzvanou dočasnou ochranu pro lidi prchající před válkou. Status má v současné chvíli téměř čtyři sta tisíc lidí, přibližně tři čtvrtiny z nich už se zaregistrovaly k jeho prodloužení. ČT to sdělili Ondřej Krátoška a Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Čas na podání každoroční žádosti mají lidé do 15. března.

Občané Ukrajiny mají letos už počtvrté možnost požádat o prodloužení takzvané dočasné ochrany, kterou jim tuzemské úřady poprvé poskytly po vypuknutí plnohodnotné ruské války v roce 2022. Letošní ročník registrací k prodloužení ochrany do 31. března 2027 spustilo ministerstvo vnitra 8. ledna. „Ke konci ledna máme 306 tisíc elektronických registrací,“ uvádí mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Současných držitelů dočasné ochrany je ale ještě o devadesát tisíc více. „K začátku roku 2026 evidovalo ministerstvo 396 239 aktivních dočasných ochran,“ upřesňuje Hana Malá z odboru komunikace resortu vnitra. O prodloužení statusu si tak podle aktuálních dat požádalo 77 procent těch, kteří jej v tuto chvíli čerpají.

Uprchlíci z Ukrajiny odvedli ve 3. čtvrtletí dvojnásobek výše pomoci
Ilustrační foto

Zbylí zájemci mají čas se k prodloužení ochrany zaregistrovat na Informačním portále pro cizince do 15. března. „Ukrajinští uprchlíci přicházeli i v loňském roce, zároveň ale část lidí zemi opustila – počet lidí s dočasnou ochranou tak zůstává poměrně stabilní,“ vysvětluje ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

Ukrajinci, kteří přišli do Česka po začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022, dostali možnost namísto mezinárodní ochrany požádat o takzvanou dočasnou ochranu. Ta jim vedle možnosti pobývat na českém území poskytuje přístup na trh práce, k veřejnému zdravotnímu pojištění a ke vzdělání. Její držitelé mají také nárok na státní humanitární ubytování.

Dočasnou ochranu udělují státy Evropské unie za výjimečných okolností hromadně vysídleným osobám. Od jiných forem mezinárodní ochrany se liší omezenou dobou trvání, ale také kratší dobou trvání řízení.

O azyl žádá stále méně cizinců

O azyl – tedy nejvyšší formu mezinárodní ochrany – loni v Česku zažádalo méně lidí, a sice 1197. „Projevil se tak pokles zhruba o čtrnáct procent,“ upřesňuje Malá. Udělen byl ale pouze v 74 případech, doplňková ochrana pak v 129 případech. Ta se uděluje žadatelům, kteří nesplňují kritéria pro udělení azylu, ale zároveň jim v případě návratu do země původu hrozí vážná újma.

Žadatelé o mezinárodní ochranu pocházeli loni stejně jako v roce 2024 nejčastěji z Uzbekistánu, Ukrajiny a Vietnamu. „O mezinárodní ochranu žádají zejména ti občané Ukrajiny, kteří nebyli v době vypuknutí konfliktu na Ukrajině, nebo jim dočasnou ochranu v minulosti poskytl jiný stát Evropské unie,“ objasňuje Faltová.

Uzbeci a Vietnamci podle ní často podávají žádost poté, co jim vyprší povolení k pobytu, například za účelem zaměstnání. „Zároveň je třeba nezapomínat, že v Uzbekistánu panuje dlouhodobě špatná lidskoprávní situace, takže se sem lidé leckdy nemohou vrátit,“ dodává Faltová.

V Česku by mohlo trvale zůstat přes čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

10:58Aktualizovánopřed 2 mminutami
Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

12:26Aktualizovánopřed 51 mminutami
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

15:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

09:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

11:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

před 2 hhodinami
Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Ministerstvo zahraničí chce výrazně snížit výdaje na českou humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Celkový rozpočet čtyř základních programů má být zhruba poloviční –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ miliarda korun. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory. Opozice i nevládní organizace rozhodnutí kritizují. České fórum pro rozvojovou spolupráci mluví o drastickém omezení.
10:58Aktualizovánopřed 2 mminutami

Tři sta tisíc Ukrajinců zatím požádalo o prodloužení dočasné ochrany. Čas mají do půlky března

Zhruba měsíc a půl zbývá občanům Ukrajiny, aby opět zažádali o takzvanou dočasnou ochranu pro lidi prchající před válkou. Status má v současné chvíli téměř čtyři sta tisíc lidí, přibližně tři čtvrtiny z nich už se zaregistrovaly k jeho prodloužení. ČT to sdělili Ondřej Krátoška a Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Čas na podání každoroční žádosti mají lidé do 15. března.
před 12 mminutami

Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. Dodávky tepla nejsou ohroženy, uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
14:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.
před 2 hhodinami

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.
před 5 hhodinami

Každý potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou, říká nově jmenovaný arcibiskup

Nově jmenovaný arcibiskup pražský Stanislav Přibyl v Událostech, komentářích řekl, že vnímá nespokojenost ve společnosti. „Myslím, že to je tím, že se potřebujeme vztahovat k nějakému ideálu a ty ideály zklamávají,“ sdělil a dodal, že to mohou být i politické ideály. Lidé podle něj očekávají něco jiného, než jim realita může dát. „Já jako křesťan poznávám, že ideál je v Bohu (…). A myslím si, že každý člověk potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou. A to něco nad námi, pokud to není něco dokonalého nebo někdo dokonalý, nás zklamává. Tam někde jsou počátky frustrace, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, když se máme dobře,“ dodal. Přibyl, který se stane nejmladším pražským arcibiskupem od první světové války, hovořil v pořadu moderovaném Lukášem Dolanským například také o sexuálním zneužívání v církvi či o sociálních sítích.
před 7 hhodinami

Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, míní Síkela

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN) ve čtvrtečním Interview ČT24 poznamenal, že s konkurenceschopností Evropy to z hlediska tradičního pojetí „vůbec není tak zlé“. Připustil ovšem, že Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, která se přelévá do otázek bezpečnosti, nezávislosti a samostatnosti. Pro budoucí růst Evropské unie jsou podle něho zásadní dohody s jihoamerickým blokem Mercosur a Indií. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 7 hhodinami

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). K vývoji přispělo pozemní i inženýrské stavitelství. Po útlumu v předchozích dvou letech se loni dařilo i průmyslové výrobě, byla meziročně větší o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, oproti předchozímu roku se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků rostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.
09:27Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...