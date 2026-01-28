Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) hotový a schválený vládou v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně. Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Má srovnat podmínky pro podnikatele, omezit šedou ekonomiku a také posílit příjmy státního rozpočtu, řekla na kongresu Samoška v Olomouci ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Ministerstvo financí plánuje zpracovat návrh zákona o EET do poloviny února, následovat bude vnitřní a vnější připomínkové řízení. Poté jej dostane vláda. „Byla bych ráda, kdyby aspoň tím prvním čtením (ve sněmovně) zákon do léta prošel,“ uvedla Schillerová. Chystaný systém EET by podle ní měl mít co nejméně výjimek.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila. „Základním důvodem (obnovení EET) je ochrana poctivých podnikatelů, proto se vracíme zpět k evidenci tržeb,“ uvedla Schillerová. EET podle ní slouží také jako nástroj pro omezování daňových úniků. Zavedení EET tak má přinést více peněz do státního rozpočtu, podle Schillerové to ale nebudou „vyšší desítky“ miliard korun. Na odhadu finančního efektu EET pro státní rozpočet nyní pracují odborníci resortu.
Obnovená povinnost podle ministryně nebude od obchodníků vyžadovat velké investice do nových pokladen či programového vybavení, malí podnikatelé budou moci používat mobilní telefony či tablety s autorizovanou aplikací. Stát využije systém, který byl vybudován při první éře EET. „Po zrušení EET byl zaslepen. Bude se teď muset obnovit hardware a znovu nastartovat, ale z pohledu IT řešení nezačínáme na zelené louce,“ uvedla.
Asociace malých obchodníků vítá EET
Chystaný zákon o EET počítá s nepovinnými účtenkami či osvobozením od daně u spropitného pro zaměstnance v gastronomii. „Myslím, že to pro ně bude pozitivní přínos,“ podotkla Schillerová. Tvrdí, že systém EET nebude postavený na represi, po jeho zavedení by se počet kontrol měl snížit a budou lépe zacíleny. Ministerstvo financí v souvislosti s obnovením EET připravuje speciální internetové stránky, informační materiály, infolinku, konference i odborné semináře.
Se znovuzavedením EET souhlasí Asociace českého tradičního obchodu, která sdružuje tuzemské maloobchodníky z malého a středního podnikání. Podle jejího předsedy Pavla Březiny se tím narovná podnikatelské prostředí. Někteří obchodníci se podle Březiny nyní mohou díky zrušení EET snáz vyhýbat placení daní. Následně to přináší konkurenční nevýhodu těm, kteří svou povinnost státu plní. „Dlouho jsme po zavedení EET volali. Platit daně je naše povinnost. Měli by tak činit všichni a ti, kteří tak nečiní, nemají na trhu co dělat,“ řekl na kongresu Březina.
