Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) hotový a schválený vládou v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně. Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Má srovnat podmínky pro podnikatele, omezit šedou ekonomiku a také posílit příjmy státního rozpočtu, řekla na kongresu Samoška v Olomouci ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Ministerstvo financí plánuje zpracovat návrh zákona o EET do poloviny února, následovat bude vnitřní a vnější připomínkové řízení. Poté jej dostane vláda. „Byla bych ráda, kdyby aspoň tím prvním čtením (ve sněmovně) zákon do léta prošel,“ uvedla Schillerová. Chystaný systém EET by podle ní měl mít co nejméně výjimek.

Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila. „Základním důvodem (obnovení EET) je ochrana poctivých podnikatelů, proto se vracíme zpět k evidenci tržeb,“ uvedla Schillerová. EET podle ní slouží také jako nástroj pro omezování daňových úniků. Zavedení EET tak má přinést více peněz do státního rozpočtu, podle Schillerové to ale nebudou „vyšší desítky“ miliard korun. Na odhadu finančního efektu EET pro státní rozpočet nyní pracují odborníci resortu.

Obnovená povinnost podle ministryně nebude od obchodníků vyžadovat velké investice do nových pokladen či programového vybavení, malí podnikatelé budou moci používat mobilní telefony či tablety s autorizovanou aplikací. Stát využije systém, který byl vybudován při první éře EET. „Po zrušení EET byl zaslepen. Bude se teď muset obnovit hardware a znovu nastartovat, ale z pohledu IT řešení nezačínáme na zelené louce,“ uvedla.

EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová
Alena Schillerová (ANO)

Asociace malých obchodníků vítá EET

Chystaný zákon o EET počítá s nepovinnými účtenkami či osvobozením od daně u spropitného pro zaměstnance v gastronomii. „Myslím, že to pro ně bude pozitivní přínos,“ podotkla Schillerová. Tvrdí, že systém EET nebude postavený na represi, po jeho zavedení by se počet kontrol měl snížit a budou lépe zacíleny. Ministerstvo financí v souvislosti s obnovením EET připravuje speciální internetové stránky, informační materiály, infolinku, konference i odborné semináře.

Se znovuzavedením EET souhlasí Asociace českého tradičního obchodu, která sdružuje tuzemské maloobchodníky z malého a středního podnikání. Podle jejího předsedy Pavla Březiny se tím narovná podnikatelské prostředí. Někteří obchodníci se podle Březiny nyní mohou díky zrušení EET snáz vyhýbat placení daní. Následně to přináší konkurenční nevýhodu těm, kteří svou povinnost státu plní. „Dlouho jsme po zavedení EET volali. Platit daně je naše povinnost. Měli by tak činit všichni a ti, kteří tak nečiní, nemají na trhu co dělat,“ řekl na kongresu Březina.

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v roce 2026
Alena Schillerová

Výběr redakce

Opozice zamezila rychlému schválení převodu peněz mezi zdravotními pojišťovnami

ŽivěOpozice zamezila rychlému schválení převodu peněz mezi zdravotními pojišťovnami

12:16Aktualizovánopřed 3 mminutami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

04:29Aktualizovánopřed 11 mminutami
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 42 mminutami
Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

před 1 hhodinou
Běžný let se změnil v peklo. Před 40 lety vybuchl Challenger

Běžný let se změnil v peklo. Před 40 lety vybuchl Challenger

před 1 hhodinou
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

12:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

09:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěOpozice zamezila rychlému schválení převodu peněz mezi zdravotními pojišťovnami

Sněmovní opozice ve středu zamezila schválení návrhu na přerozdělení 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší zdravotní pojišťovny už v prvním čtení. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Podle Michaely Šebelové (STAN) ale jde o nekoncepční krok. Bývalí ministři Zbyněk Stanjura (ODS) a Vlastimil Válek (TOP 09) nebyli v hlasování sněmovny zvoleni do správní rady VZP. Sněmovna souhlasila s prodloužením středečního jednání po 19. hodině.
12:16Aktualizovánopřed 3 mminutami

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádala vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Opozice volá po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Zároveň svolala schůzi o vyslovení nedůvěry vládě.
04:29Aktualizovánopřed 11 mminutami

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve sněmovně ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.
11:29Aktualizovánopřed 42 mminutami

Dezinformace se často snaží působit na naše emoce, říká odborník

Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vnímá dezinformace jako jednu z největších výzev pro demokracii v EU více než čtyřicet procent Evropanů. Jako vůbec největší výzvu lidé vidí rostoucí nedůvěru k institucím. Někteří odborníci ale varují, že výsledky studie nemusí být úplně vypovídající. Samotné otázky totiž mohou napovídat, co jako problém vnímají autoři studie.
před 1 hhodinou

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) hotový a schválený vládou v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně. Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Má srovnat podmínky pro podnikatele, omezit šedou ekonomiku a také posílit příjmy státního rozpočtu, řekla na kongresu Samoška v Olomouci ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
před 1 hhodinou

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet a že na podzim se také chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov.
09:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují za nepřijatelné. Proti postupu ministerstva se ohradil i Syndikát novinářů.
11:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
12:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...