Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.

Jen dílo Ryby má podle serveru televize RAI hodnotu několika milionů eur. Patří totiž k nemnoha obrazům Cézanna vystaveným ve stálé sbírce v Itálii, dodal server.

Lupiči podle karabiniérů vylomili hlavní bránu a odnesli tři obrazy. Pak uprchli přes areál muzea. Mluvčí muzea uvedl, že pokračuje vyšetřování a policie prohlíží záznamy z bezpečnostních kamer z muzea i z okolních domů a podniků.

Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky
Policisté před Louvrem (19. října 2025)

Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.

Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu" na jihu Libanonu

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

„Žádní králové," znělo opět z tisíců protestů napříč USA

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

Ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga. Je to už několikátý útok Kyjeva na Usť-Lugu za poslední dny. Dva drony se zřítily u města Kuovola na jihu Finska, informoval podle televize YLE ministr obrany Antti Häkkänen. Rusko také pokračovalo v úderech na Ukrajinu. Nejméně tři lidé zemřeli a dalších třináct podle agentury Ukrinform utrpělo zranění při ruském bombardování východoukrajinského Kramatorsku. Deset zraněných pak hlásí v Mykolajivské oblasti.
09:45Aktualizovánopřed 15 mminutami

Íránské revoluční gardy pohrozily útokem na americké univerzity v regionu

Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
01:12Aktualizovánopřed 17 mminutami

VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
před 1 hhodinou

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu, informují v neděli tiskové agentury. Izrael zahájil invazi do sousední země v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky libanonského hnutí Hizballáh, které na Izrael začalo útočit na znamení solidarity s Íránem. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes dvanáct set obětí, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
18:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Stav velryby uvázlé na mělčině v zátoce v Německu se dle vědců zhoršil

Stav velryby, která uvázla na mělčině v zátoce u severoněmeckého města Wismar, se zhoršil, informovali vědci i zástupci úřadů. Keporkak se v noci dokázal na chvíli sám uvolnit, pak ale uvázl znovu. Osud tohoto mořského živočicha už skoro týden podrobně sledují německá média. V pátek se kytovec asi po pěti dnech dokázal rozpohybovat v moři o několik desítek kilometrů západně u města Timmendorfer Strand.
11:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal v sobotu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf v reakci uvedl, že Teherán je na pozemní útok USA připraven.
03:54Aktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoEuroposlanci chtějí zakázat AI aplikace na „svlékání“ bez souhlasu

Europoslanci prosazují zákaz takzvaných svlékacích aplikací, které pomocí umělé inteligence vytvářejí falešné erotické snímky skutečných lidí. Reagují i na nedávný skandál kolem chatbotu Grok. V Česku je zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření od ledna trestným činem.
před 14 hhodinami
