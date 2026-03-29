Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
Jen dílo Ryby má podle serveru televize RAI hodnotu několika milionů eur. Patří totiž k nemnoha obrazům Cézanna vystaveným ve stálé sbírce v Itálii, dodal server.
Lupiči podle karabiniérů vylomili hlavní bránu a odnesli tři obrazy. Pak uprchli přes areál muzea. Mluvčí muzea uvedl, že pokračuje vyšetřování a policie prohlíží záznamy z bezpečnostních kamer z muzea i z okolních domů a podniků.
Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.
Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.