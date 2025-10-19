Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky. Muzeum je zavřené

Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků. Ráno to uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.
„Dnes ráno došlo k loupeži při zahájení provozu Muzea Louvre. Nebyli hlášeni žádní zranění. Jsem na místě spolu s personálem muzea a policií. Probíhá vyšetřování,“ napsala v neděli na síti X francouzská ministryně kultury Rachida Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže.
Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému.
Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii.
Deník Le Parisien píše o třech pachatelích, z nichž dva měli vstoupit dovnitř a třetí hlídat venku; rozhlasová stanice Europe 1 ovšem informuje o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okna rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.
Na záběrech z místa byl vidět chaos panující mezi davem turistů, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.
Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků „nedozírná“.
Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 registrovalo téměř devět milionů návštěvníků. Jeho sbírky zahrnují přes 35 tisíc uměleckých děl. Jen sálem s proslulou Monou Lisou od Leonarda da Vinciho denně projde kolem 20 tisíc lidí.