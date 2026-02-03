V Polsku zadrželi zaměstnance ministerstva obrany. Špehoval prý pro Rusy


Vojenská kontrarozvědka (SKW) v Polsku v úterý kvůli podezření ze špionáže pro Rusko zadržela pracovníka polského ministerstva obrany. S odvoláním na své zdroje o tom informoval portál Onet. Ministerstvo obrany podle agentury Reuters zadržení svého zaměstnance potvrdilo a v prohlášení uvedlo, že se tak stalo po obvinění ze spolupráce s jistou zahraniční tajnou službou. V Německu a Řecku také došlo k zadržení dvojice mužů, kteří se prý pokusili poškodit lodě určené pro německé námořnictvo.

Zaměstnanec, kterého příslušníci kontrarozvědky zadrželi krátce po příchodu do úřadu, působil na střední pozici v odboru strategie a plánování. Kontrarozvědka podle portálu Onet považuje zákrok za výrazný úspěch a za výsledek několikaměsíční práce, při které jeho jednání zdokumentovala a zanalyzovala.

Německá prokuratura zase v úterý obvinila z pokusu o sabotáž 37letého Rumuna a 54letého Řeka. Už v loňském roce se podle ní pokusili poškodit několik lodí v hamburských loděnicích, kde oba pracovali. Podle bulvárního listu Bild muži nasypali kamení do motoru jedné z korvet, probodali přívod pitné vody, odstranili kryty palivových nádrží a deaktivovali pojistky. Podle prokuratury se na vše včas přišlo, a poškození lodí se tak podařilo zabránit.

Pokud by nikdo zásahy neodhalil, hrozilo by masivní poškození plavidel a „byla by ohrožena bezpečnost Spolkové republiky Německo a akceschopnost jednotky“. Korvety, kterých se pokus o sabotáž týkal, jsou podle německé armády lodě určené k monitorování moře v blízkosti pobřeží.

Spolupráce Němců, Rumunů a Řeků

Zásah koordinovala agentura EU pro justiční spolupráci (Eurojust). Podíleli se na něm policisté a státní zastupitelství v Německu, Rumunsku a Řecku, ve dvou posledních jmenovaných zemích policie prohledala byty podezřelých.

Agentura DPA připomněla, že loni v únoru inspektor námořnictva Jan Christian Kaack uvedl, že sabotéři poškodili v několika případech v Německu válečné lodě. Podle něj následně přijaly loděnice nová bezpečnostní opatření. Stanice WDR, NDR a list Süddeutsche Zeitung tehdy s odvoláním na své zdroje uvedly, že cílem sabotáže byla mimo jiné korveta Emden, kterou postavila v hamburských loděnicích pro německé námořnictvo společnost Blohm+Voss. Loď tehdy ještě ale armáda nepřebrala. Mluvčí generálního státního zastupitelství nicméně v úterý DPA řekla, že případ lodi Emden její úřad vyšetřuje, aktuální kauza se nicméně týká poškození jiné korvety.

Není jasné, zda u mužů existuje spojitost na Rusko tak jako u polského špeha. Německé tajné služby i služby jiných evropských zemí však dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců v Evropě a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáží i sabotáží. Podle tajných služeb to souvisí s evropskou podporou Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Moskva zmíněná obvinění odmítá.

Novým vzorcem je přitom využívání takzvaných low level agentů, tedy osob, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním akcím.

