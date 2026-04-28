Bělorusko a Polsko si vyměnily vězně, je mezi nimi i novinář Pačobut

Bělorusko propustilo z vězení opozičního novináře Andreje Pačobuta, je jedním z deseti vězňů, které si v úterý Minsk a Varšava vyměnily, informovala agentura Reuters. Varšava v rámci této výměny podle agentury AFP propustila mimo jiné ruského archeologa Alexandra Buťagina, jehož vydání po Polsku žádala Ukrajina, která ho viní z ničení kulturního dědictví kvůli provádění vykopávek na Ruskem okupovaném Krymu.
„Andrzej Poczobut je volný. Vítej ve svém polském domově, můj příteli,“ napsal na sociální síti X polský premiér Donald Tusk, který použil polský přepis Pačobutova jména. Propuštění tohoto bělorusko-polského novináře přivítal i polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který uvedl, že Varšava bude pokračovat v úsilí, aby se na svobodu dostali všichni političtí vězni v Bělorusku.
Aktivista polské menšiny v Bělorusku Pačobut byl zatčen v roce 2021 a v roce 2023 byl odsouzen k osmi letům vězení, mimo jiné za činnost poškozující národní bezpečnost. Varšava verdikt tehdy označila za politicky motivovaný. Třiapadesátiletý Pačobut je laureátem loňské Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou mu udělil Evropský parlament. Dostal ji spolu s gruzínskou novinářkou Mziou Amaglobeliovou. Ani jeden z nich si cenu loni nemohl převzít, jelikož oba byli ve vězení.
Ruský archeolog Buťagin vedl vykopávky na Krymu už od roku 1999 a po zadržení v Polsku loni v prosinci stanici BBC řekl, že pokračoval v práci na Krymu i po ruské anexi v roce 2014, protože to pokládal za nezbytné a správné.
Kyjev ho viní z toho, že vykopávky se svým týmem prováděl bez povolení.
K výměně vězňů na bělorusko-polské hranici se v úterý vyjádřil i zvláštní americký zmocněnec v Bělorusku John Coale, podle něhož Minsk propustil tři Poláky a dva Moldavany.
Spojené státy loni s Běloruskem vyjednaly propuštění stovek vězňů, Washington za to zmírnil sankce vůči tamnímu autoritářskému režimu. Minulý měsíc například v Bělorusku propustili 250 vězňů a USA zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a zmírnily restrikce vůči běloruskému finančnímu sektoru.
Běloruská státní agentura Belta nyní napsala, že o výměně se začalo jednat loni v září.