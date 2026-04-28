Bělorusko a Polsko si vyměnily vězně, je mezi nimi i novinář Pačobut


28. 4. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Bělorusko propustilo z vězení opozičního novináře Andreje Pačobuta, je jedním z deseti vězňů, které si v úterý Minsk a Varšava vyměnily, informovala agentura Reuters. Varšava v rámci této výměny podle agentury AFP propustila mimo jiné ruského archeologa Alexandra Buťagina, jehož vydání po Polsku žádala Ukrajina, která ho viní z ničení kulturního dědictví kvůli provádění vykopávek na Ruskem okupovaném Krymu.

„Andrzej Poczobut je volný. Vítej ve svém polském domově, můj příteli,“ napsal na sociální síti X polský premiér Donald Tusk, který použil polský přepis Pačobutova jména. Propuštění tohoto bělorusko-polského novináře přivítal i polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který uvedl, že Varšava bude pokračovat v úsilí, aby se na svobodu dostali všichni političtí vězni v Bělorusku.

Aktivista polské menšiny v Bělorusku Pačobut byl zatčen v roce 2021 a v roce 2023 byl odsouzen k osmi letům vězení, mimo jiné za činnost poškozující národní bezpečnost. Varšava verdikt tehdy označila za politicky motivovaný. Třiapadesátiletý Pačobut je laureátem loňské Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou mu udělil Evropský parlament. Dostal ji spolu s gruzínskou novinářkou Mziou Amaglobeliovou. Ani jeden z nich si cenu loni nemohl převzít, jelikož oba byli ve vězení.

Ruský archeolog Buťagin vedl vykopávky na Krymu už od roku 1999 a po zadržení v Polsku loni v prosinci stanici BBC řekl, že pokračoval v práci na Krymu i po ruské anexi v roce 2014, protože to pokládal za nezbytné a správné.

Kyjev ho viní z toho, že vykopávky se svým týmem prováděl bez povolení.

Propuštěný ruský archeolog Alexandr Buťagin
Zdroj: Reuters/Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl

K výměně vězňů na bělorusko-polské hranici se v úterý vyjádřil i zvláštní americký zmocněnec v Bělorusku John Coale, podle něhož Minsk propustil tři Poláky a dva Moldavany.

Spojené státy loni s Běloruskem vyjednaly propuštění stovek vězňů, Washington za to zmírnil sankce vůči tamnímu autoritářskému režimu. Minulý měsíc například v Bělorusku propustili 250 vězňů a USA zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a zmírnily restrikce vůči běloruskému finančnímu sektoru.

Běloruská státní agentura Belta nyní napsala, že o výměně se začalo jednat loni v září.

Novinář Andrzej Pačobut

Výběr redakce

Spor o léky na Alzheimerovu nemoc. Studie tvrdí, že nejsou účinné, část vědců nesouhlasí

Podnikatel s vazbami na Šebestyána chystá velkou drůbežárnu, zjistili Reportéři ČT

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Írán „prorůstá" Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Aktuálně z rubriky Svět

Spojené arabské emiráty opustí OPEC

Spojené arabské emiráty (SAE) k 1. květnu opustí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM.
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Izrael vyzval k evakuaci sedmnácti vesnic v Libanonu navzdory příměří

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Zelenskyj rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích proti těm, kteří obilí ukradené Ukrajině přepravují a mají z takových obchodů zisky.
Policie na západě Německa zasáhla proti Hells Angels, zabavila motorky i zbraně

Policie v západoněmeckém Severním Porýní – Vestfálsku v úterý podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů korun) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
Trump podle CNN naznačil, že odmítne mírový návrh Íránu

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.
Načítání...