Pavel chce s Babišem oznámit společnou účast na summitu NATO, nevyloučil žalobu


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části ve středu zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. S Babišem chce v pátek také dojednat pravidelné schůzky. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Prezident bude v pátek s Babišem jednat právě o účasti na summitu v Ankaře. Finální rozhodnutí o tom, jak bude vypadat účast Česka na summitu, není možné oddalovat donekonečna, řekl Deníku N Pavel. „Já bych byl rád, abychom ho zítra (v pátek) oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích,“ dodal.

Pokud by Babiš účast Pavla odmítl, chystá prezident vlastní kroky. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít,“ podotkl Pavel.

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš
Prezident si chce při páteční schůzce především vyjasnit to, kdo komu může říkat, zda „někam pojede, nebo nepojede“, řekl. „Tématem bude především ujasnit si, že tady jsou čtyři ústavní činitelé a že nikdo z nich není nadřazen těm ostatním. Jinými slovy, že vláda ani předseda vlády nejsou v situaci, aby mohli říct: Prezident nebo předseda Senátu někam pojede, nebo nepojede,“ uvedl Pavel.

Takové rozhodnutí má podle Pavla být výsledkem jednání mezi prezidentem, předsedou Senátu, šéfem sněmovny a předsedou vlády. Kabinet přitom nedávno odmítl poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letadlo na cestu s podnikatelskou delegací na Tchaj-wan.

Do Ankary se Pavel chce vydat tak jako tak

Pokud by také pro Pavlovu cestu na summit NATO vláda neposkytla letadlo, bylo by to podle prezidenta „až trapné“. Do Ankary se nicméně plánuje vypravit v každém případě. „Protože si nedokážu představit, že bychom to měli dělat jinak,“ zdůraznil prezident. Zopakoval, že on by se na summitu mohl zúčastnit večerního neformálního jednání hlav států, kde je tématem především bezpečnost a obrana v evropském i globálním kontextu, Babiš pak může v hlavní části jednání vysvětlovat české výdaje na obranu. Ty budou letos podle dosavadních předpokladů pod závazkem vůči NATO, který je dvě procenta hrubého domácího produktu.

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem
Pavel chce v pátek s Babišem probrat také nízkou frekvenci jejich kontaktů, řekl. „Budu apelovat na premiéra, abychom se vrátili minimálně ke koordinaci na úrovni nás dvou, ale vůbec bych nevylučoval ani koordinaci na úrovni nejvyšších ústavních činitelů za účasti ministra zahraničí nebo obrany,“ uvedl. Babišovi chce prezident navrhnout, aby si „minimálně jednou za dva týdny zatelefonovali a jednou za měsíc se sešli fyzicky“.

Hlava státu chce s premiérem mluvit i o aktuálních výrocích vládních Motoristů, tedy slovech ministra zahraničí Petra Macinky o méněcenných lidech nebo prohlášení vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.

Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech
ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 1 hhodinou

Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
před 2 hhodinami

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Na čtvrtečním brífinku řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam Zprávy černé stavby. Zástupci Pirátů i STAN stále požadují její rezignaci.
17:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Meteorologové varují před až extrémní aktivitou klíšťat

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na prodloužený víkend varování před extrémní aktivitou klíšťat. Pro jižní Moravu platí dokonce nejvyšší pátý stupeň. Na většině ostatních území republiky zůstává riziko na vysokém, čtvrtém stupni. Nákaza nemocemi, které klíšťata přenáší, hrozí i ve městech, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře Kateřina Kybicová.
před 5 hhodinami

Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
08:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.
10:57Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Průzkum: Češi se považují za vlastence, obranu vlasti by ale přenechali vojákům

Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence, v aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91 procent dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země.
14:06Aktualizovánopřed 7 hhodinami
