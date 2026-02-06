Ruské útoky zabily pár v rodinném domě. Zasáhly i psí útulek

Dva lidé zemřeli v noci na pátek při útoku ruského dronu na rodinný dům ve Vilňansku v Záporožské oblasti na východě Ukrajiny, informoval na telegramovém účtu šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov s tím, že mrtvými jsou manželé. Podle stejného zdroje Rusové udeřili i přímo na město Záporoží, kde poškodili několik budov a „odstřihli“ tak na dvanáct tisíc domácností od elektřiny. V oblasti byl také dle agentury AP zničen psí útulek.
Rusko a Ukrajina minulý týden přerušily útoky na energetickou infrastrukturu druhé strany, neshodly se však na časovém rámci tohoto moratoria. Údery se ze strany agresora vrátily v plné síle v noci na úterý, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu čtyři sta padesáti bezpilotními letouny a jednasedmdesáti střelami různého typu, včetně rekordních dvaatřiceti balistických raket, informovaly úřady napadené země.