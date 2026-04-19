Jihomoravská policie prověřuje přítomnost otrávené dětské výživy v Česku

Jihomoravští kriminalisté prověřují, zda se do prodeje v Česku dostala kojenecká výživa HiPP, která může být otrávená, řekl mluvčí Krajského státního zastupitelství (KSZ) v Brně Petr Lužný. Rakouská policie uvedla, že se podezřelé skleničky našly v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady. Podle policistů není míra ohrožení vysoká.
„Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla policie na síti X.
Mluvčí KSZ v Brně informaci potvrdil. „Policie České republiky tento poznatek obdržela a prověřuje jej. Byly zahájeny úkony v trestním řízení, v tuto chvíli ale nebudeme zveřejňovat další podrobnosti,“ sdělil Lužný.
Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie. ČTK zjišťuje vyjádření ministerstva zdravotnictví a potravinářské inspekce.