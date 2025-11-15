Bohumín dokončuje opravy po povodních. Na peníze z programu Živel 1 stále čeká


Bohumín na Karvinsku finišuje s opravami městského majetku po loňských povodních. Zbývá dokončit rekonstrukci dvou školních družin, které poškodila velká voda v září 2024. Město zatím všechny výdaje hradilo z vlastních rezerv a stále čeká na peníze z programu Živel 1, zřízený loni vládou a určený na odstranění škod. Komplikací je složitá administrativa. Vláda v demisi v týdnu schválila akční plán, který má v budoucnu zajistit rychlejší a účinnější pomoc.

Velká voda způsobila loni v září v Bohumíně škody za více než 1,3 miliardy korun. Z toho 866 milionů připadá na soukromé objekty, podniky a živnostníci nahlásili škody za 350 milionů. Na městském majetku povodeň napáchala škody přes 120 milionů. Z programu Živel 1 žádá Bohumín zhruba 13 milionů korun.

„Kdybychom čekali, tak bychom nemohli nic opravit,“ poznamenal starosta Bohumína Lumír Macura (SOCDEM). „Už jsme opravili prakticky všechno. Na ty peníze čekáme proto, abychom znovu vytvořili rezervy, které jsme na opravy vynaložili,“ dodal.

Živel 1 provází dle starostů složitá administrativa
Demolice domu v Krnově

Dokončují se poslední opravy

V těchto dnech finišují v Bohumíně práce na dvou školních družinách. Stavební úpravy, nový nábytek a IT vybavení vyjdou dohromady na 15 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace.

„Začalo se omítkami, všude budou nové podlahy, nový nábytek, elektroinstalace, topení i voda. V podstatě všechno,“ popsala vedoucí školní družiny ZŠ na tř. Edvarda Beneše Petra Kosarzová. Jakmile se děti do nových prostor vrátí, bude mít Bohumín opravené všechny škody na městském majetku.

Povodeň způsobila Ostravě škody za miliardy. Opravy potrvají roky
Povodně zasáhly ostravskou infrastrukturu

Bez peněz z pojistek a darů by to nešlo

Bez peněz z pojistného, darů a dalších dotací by město opravy zvládalo jen obtížně. „Největší částka přišla z pojistného – padesát milionů korun. Pomohly také dotace a dary ve výši 33 milionů. Až ten zbytek platila obec ze svého rozpočtu,“ uvedl starosta.

Podle něj je důvodem průtahů složitá administrativa. „Dobré by bylo, kdyby šlo peníze vyplácet třeba zálohově, podobně jako to dělají pojišťovny. Od nich jsme dostali 25 milionů okamžitě a pak druhou polovinu,“ doplnil.

Problémy podle něj nebyly jen u programu Živel 1, ale také například u dotací na opravu sportovišť z Národní sportovní agentury. „Museli jsme rychle podat žádost, vše opravit do konce loňského roku, a na dva miliony jsme čekali skoro rok,“ řekl.

  • Živel 1 – slouží k obnově majetku samospráv po povodních 
  • Živel 2 – je zaměřený na obnovu poškozených komunikací
  • Živel 3 – měl by zajistit zvýhodněné financování obnovy obydlí
  • Živel 4 – dříve sloužil k zajištění nouzového ubytování

Akční plán má zrychlit budoucí pomoc

Vláda v demisi tento týden schválila Akční plán Strategie obnovy území po povodních, který je reakcí na ničivé povodně v roce 2024. Dokument shrnuje čerpání více než 17 miliard korun na obnovu po loňských záplavách, včetně rozpočtů a skutečně vyčerpaných částek.

„Zkušenosti z povodní 2024 jsme přetavili do plánu konkrétních kroků, které mají zajistit, abychom příště dokázali pomoci rychleji, sehraněji a účinněji. Klíčové je, aby se k lidem pomoc dostala co nejdříve,“ uvedl ministr pro místní rozvoj v demisi Petr Kulhánek (STAN).

Plán podle resortu zavádí opatření pro rychlou pomoc, jednotný sběr a správu dat, přehledný metodický rámec pro obnovu, efektivní řízení financí a posílení kapacit územních samospráv.

Zářijové povodně nejvíce zasáhly Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Vláda vyčíslila celkové škody na 70,6 miliardy korun, z toho zhruba 25 miliard připadlo na soukromý majetek občanů a firem a přibližně 45 miliard na majetek státu, krajů a obcí. Nejvyšší kontrolní úřad letos vytkl vládě, že navýšila vládní rozpočtovou rezervu o 30 miliard korun kvůli škodám z loňských zářijových povodní, ale na jejich odstraňování uvolnila jen 15,6 miliardy a reálně se vyčerpalo ještě méně. Podle ministerstva financí ale tyto peníze neměly být zcela utracené už v loňském roce a ty nevyužité budou použity na povodňové účely v budoucnu.

„Někteří to stále žijí.“ Loňské povodně připomíná dokument
Povodně 2024

