Povodeň způsobila Ostravě škody za miliardy. Opravy potrvají roky

Záplavy v Ostravě způsobily podle odhadů škody za několik miliard korun. Výrazné jsou hlavně na vodohospodářské i dopravní infrastruktuře. Do odhadů přitom nejsou zahrnuty škody, které voda způsobila domácnostem nebo firmám. Obnova města do stavu před povodní bude trvat několik let, řekl primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). Do Bohumína ve středu přijel prezident Petr Pavel.