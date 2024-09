ON-LINE: Povodňových stavů ubývá, problémy jsou hlavně na jihu Čech

Míst s dosaženým povodňovým stupněm v Česku dál ubývá. Některý ze tří stupňů platil ve středu kolem 2 hodin ráno na 117 místech v Česku. Bylo to zhruba o patnáct méně než v úterý večer. Nejvyšší, třetí stupeň nad ránem hlásilo 28 měřicích stanic, zejména na jihu Čech a na jižní Moravě. Oproti večeru jejich počet klesl o dvě. Vyplývá to z údajů na povodňovém serveru Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hladina Lužnice pod Rožmberkem by ale neměla dosáhnout úrovně padesátileté vody. Znamená to, že by se řeka nijak výrazně nevylila do měst, která podél Lužnice jsou. Týká se to především Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Plané nad Lužnicí. Po úterním večerním zasedání krajské povodňové komise to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).