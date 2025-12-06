V pražských Strašnicích hořel pneuservis s veterány, škoda jde do desítek milionů

V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v noci z pátku na sobotu pneuservis. Předběžná škoda byla podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Rotschedla vyčíslena na osmdesát milionů korun. V prostorech byly i automobilové veterány.
Hasiči měli požár hlášený zhruba ve tři hodiny v sobotu ráno, podle mluvčího hasičů byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti zhruba třicet krát třicet metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část.
Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před pátou hodinou ranní hasiči požár lokalizovali.
V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil, hasiči jsou ale stále na místě. „Šetření stále probíhá,“ sdělil mluvčí.