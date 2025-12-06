V pražských Strašnicích hořel pneuservis s veterány, škoda jde do desítek milionů


6. 12. 2025Aktualizovánopřed 43 mminutami|Zdroj: ČTK

V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v noci z pátku na sobotu pneuservis. Předběžná škoda byla podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Rotschedla vyčíslena na osmdesát milionů korun. V prostorech byly i automobilové veterány.

Hasiči měli požár hlášený zhruba ve tři hodiny v sobotu ráno, podle mluvčího hasičů byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti zhruba třicet krát třicet metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část.

Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před pátou hodinou ranní hasiči požár lokalizovali. 

V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil, hasiči jsou ale stále na místě. „Šetření stále probíhá,“ sdělil mluvčí.

Na letišti v Brně hořel hangár
Ilustrační foto

Výběr redakce

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomáhala s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomáhala s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

09:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sýrie se vzpamatovává z diktatury a války

Sýrie se vzpamatovává z diktatury a války

před 3 hhodinami
Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

před 11 hhodinami
Zemřel architekt Tančícího domu Frank Gehry

Zemřel architekt Tančícího domu Frank Gehry

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

před 13 hhodinami
Ruské útoky na Ukrajinu zabily několik lidí

Ruské útoky na Ukrajinu zabily několik lidí

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ukrajinský velvyslanec ocenil ukrajinské děti úspěšné v českých školách

Ukrajinský velvyslanec ocenil ukrajinské děti úspěšné v českých školách

před 14 hhodinami
Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

V pražských Strašnicích hořel pneuservis s veterány, škoda jde do desítek milionů

V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v noci z pátku na sobotu pneuservis. Předběžná škoda byla podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Rotschedla vyčíslena na osmdesát milionů korun. V prostorech byly i automobilové veterány.
10:06Aktualizovánopřed 43 mminutami

Rekonstruované Muzeum Prahy otevřelo. Historii oživuje i dvacetimetrovou projekcí

Po pětileté rekonstrukci se otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nová digitální a interaktivní expozice vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea – Langweilova modelu Prahy.
před 2 hhodinami

Městskou policistku srazilo v Ústí nad Labem už podruhé auto

Strážnici městské policie z Ústí nad Labem, kterou letos v lednu na přechodu pro chodce těžce zranil řidič a z místa ujel, srazilo další auto. Tentokrát to byl řidič v centru města, kterého hlídka kontrolovala. Řidič nerespektoval pokyny a ženu, kterou nejdříve verbálně napadal, posléze i zranil. Policie ho krátce poté dopadla a bude analyzovat kamerové záznamy, které vypoví, jak k celé události došlo a co případně následovalo. Z první srážky měla strážnice zlomenou holenní kost.
před 14 hhodinami

Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

Přesně dva měsíce uplynuly od zavedení rychlosti až 150 kilometrů v hodině na jihočeské dálnici D3 – pilotního projektu ministerstva dopravy s proměnným dopravním značením, které je možné upravovat podle aktuálních podmínek. Překračování limitu asi o patnáct až dvacet kilometrů za hodinu policisté zjišťují u několika řidičů denně. Vážnou nehodu dosud řešili jednu.
před 15 hhodinami

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Případem se na základě informací v médiích zabývá policie.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

Stanice pražského metra C Pankrác se po zhruba jedenáctiměsíční rekonstrukci otevře pro cestující v pátek 19. prosince ve 14:00. Uvedl to v pátek dopravní podnik a primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj bude stanice, kterou kvůli opravám vlaky od 6. ledna letošního roku jen projíždí, otevřena oproti původnímu harmonogramu o sedmnáct dní dříve. Naopak otevření stanice metra B Českomoravská se opozdí.
před 18 hhodinami

V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

Severovýchodní obchvat Pardubic je po třech letech stavebních prací zprovozněný, v pátek dopoledne po něm projela první auta. Práce skončily s několikaměsíčním zpožděním. Uvedli to zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Silnice měří 4,2 kilometru a její součástí je největší lanový most v Česku.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Meteorologové varují před náledím

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.
před 23 hhodinami
Načítání...