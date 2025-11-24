Na letišti v Brně hořel hangár


V areálu letiště v Brně-Tuřanech v pondělí ráno hořelo v hangáru, kde se opravují letadla. Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další budovy. Kolem 7:30 jihomoravští hasiči informovali, že požár se nešíří a postupně redukují síly vyslané na místo. Pokračuje dohašování.

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o mimořádnosti zásahu. Na síti X uvedli, že zasahuje dvanáct jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikuje počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.

Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další objekty, uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský. Neupřesnil, v jaké části letiště hořelo. Podle informací ČTK šlo o jednu z budov v areálu letiště, která ale bezprostředně nesouvisí s fungováním pravidelné letecké dopravy.

„Událost nijak neomezí provoz,“ řekl vedoucí přepravního provozu Letiště Brno Radek Lang. Podle letového řádu se dnes (v pondělí) ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek v Tuřanech nepočítá. Až v odpoledních hodinách a večer přiletí linky z Milána a Londýna a odletí linky na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.

