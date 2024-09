Sever Moravy se chystá na rozsáhlá omezení v dopravě

Severní část Moravy se vypořádává s rozsáhlými komplikacemi v dopravě. Omezení se dotknou jak městské, tak meziměstské dopravy. Přerušen je provoz na železnici, vlakem do Ostravy se podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) zřejmě nebude možné dostat v průběhu celého týdne. Kvůli zaplaveným a uzavřeným silnicím chystá opavský dopravní podnik změny v městské hromadné dopravě (MHD).

V Moravskoslezském kraji je nadále uzavřeno mnoho silnic i části dálnic, v Ostravě je například od odpoledne uzavřena část páteřní Rudné ulice (silnice I/11) a nově i dálnice do Polska. Dálnice D1 je neprůjezdná v Ostravě-Svinově, nově bude uzavřena i od kruhového objezdu v Ostravě-Přívoze po polské hranice. „Vzhledem ke vzrůstajícímu množství vody na tělese dálnice dojde k uzavření D1 v obou směrech,“ oznámilo Ředitelství silnic i dálnic. Uzavřena byla silnice mezi Svinovem a Zábřehem. Také cesta na Opavu je stále neprůjezdná. Ke změnám dochází rovněž v ostravské městské dopravě.

Po celý týden zřejmě nebude možné dojet vlakem do Ostravy, sdělil ministr Kupka. Kvůli povodním a neprůjezdným tratím v Česku i Rakousku zrušily České dráhy některé noční vlaky. Nepojede spoj Berlín–Praha–Vídeň–Graz (Štýrský Hradec) a nevyjede ani spoj Mnichov–Vídeň–Bohumín–Břeclav–Varšava. Na území Česka bylo v neděli večer neprůjezdných celkem třicet tratí, a to včetně koridoru Přerov–Ostrava.

Voda ve městě je však v současnosti podle primátora Opavy Tomáše Navrátila (ANO) na ústupu, srážky by neměly být velké. Magistrát také vyzýval obyvatele, aby si svá vozidla včas přeparkovali – tak, aby uvolnili průjezdnost městem, především pro záchranné složky. Dotčena byla zejména ulice Ratibořská.

Kvůli očekávanému zaplavení trati a zhoršeným povětrnostním podmínkám zastavila Správa železnic do odvolání provoz mezi Studénkou a Jistebníkem na Novojičínsku. Vlaky z Prahy končí v Olomouci, vlaky z Polska v Bohumíně, sdělil mluvčí Českých drah Filip Medelský. „Prosím, pokud můžete, omezte sami v postižených oblastech dopravu autem i vlakem. Vyhnete se komplikacím a dáte větší prostor záchranným pracím,“ apeloval už dříve ministr Kupka.

Nejčastějším problémem na železnici je pád stromů nebo větví do trakčního vedení. Přehled neprůjezdných tratí České dráhy aktualizují na svém webu. Dopravce posílil také dispečinky i zákaznické call centrum, které je plně vytížené. V aplikaci Můj vlak a na webu v sekci Omezení provozu eviduje dopravce násobně vyšší návštěvnost proti běžnému stavu. České dráhy sdělily, že cestujícím, kteří se kvůli extrémnímu počasí rozhodli nejet vlakem a za běžných podmínek by jízdné nedostali zpět, budou peníze vracet u spojů naplánovaných až do 17. září. Opatření platí u vnitrostátních i mezinárodních jízdenek.