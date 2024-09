Povodňová vlna dorazila na Olomoucko a Přerovsko. Prognóza v Troubkách se lepší

Svatojánský most v Litovli

Povodňová vlna v noci na pondělí dorazila z Jeseníků do střední části Olomouckého kraje, kde se postupně zvyšují hladiny vodních toků. Na řadě míst platí třetí stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení. V Litovli na Olomoucku voda zaplavila část města, zasahovali hasiči. V Přerově nad ránem kulminovala Bečva, z koryta se do ulic nevylila a její hladina by už měla klesat. V nedalekých Troubkách, jejichž obyvatelé byli v neděli kvůli hrozbě záplav vyzváni k evakuaci, je situace zatím klidná. Hasiči v neděli večer ukončili na Jesenicku záchranné práce. Zachránili 230 lidí a evakuovali dva tisíce obyvatel.