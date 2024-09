Manuál pro povodně: Jak se připravit, co dělat, kam se obrátit

Pokud má občan pocit, že mu v jeho domově hrozí nebezpečí, měl by se evakuovat. Ale evakuace může být také nařízená, a to složkami IZS. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou těch, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Přednostně se přitom evakuují děti do 15 let, pacienti ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, zdravotně postižení a doprovod výše uvedených osob. O způsobu provedení evakuace se lidé dozví z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu.

Než opustíte a uzamknete byt, označte dveře oznámením, že je opuštěný – ušetří to čas záchranářům. A nezapomeňte zkontrolovat, zda se stejně zachovali i sousedé, zejména pokud jde o seniory nebo lidi, kteří by mohli riziko z nějakého důvodu podcenit nebo by nemuseli být schopní evakuaci sami zvládnout.

Mezi další doporučená opatření patří uzavření oken a dveří, utěsnění všech otvorů, kterými by se mohla dostat voda do vaší nemovitosti. Přestěhujte cenný majetek do vyšších podlaží. Skladujete-li v domě nějaké nebezpečné, zejména chemické, látky (například i přípravky na úklid domu), odstraňte je z ohroženého prostoru.

V okolí budovy odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty. Auta, pokud se neevakuujete s nimi, přeparkujte na bezpečné výše položené místo, za oknem vozu nechte telefonní kontakt. Zaparkované auto nesmí překážet zasahujícím složkám IZS.

Evakuace zvířat

Kočky a psi se mohou evakuace také zúčastnit, policie ale doporučuje jejich transport v uzavřených schránkách, případně také domácí mazlíčky opatřit náhubky, vodítky. Policie zároveň radí: „Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechte doma, zásobte je před odchodem potravou.“

Jiná pravidla se týkají hospodářských zvířat – ta by měl majitel zavést na bezpečná místa, kde se k nim voda nedostane, tedy co nejvýš. V některých místech to není možné, ať už z geografických, nebo časových důvodů. Pak by se měla dát zvířatům volnost, aby měla alespoň šanci se dostat sama pryč. A to vše s ohledem na to, aby pak třeba stádo dobytka nezablokovalo třeba silnici nebo někoho jinak neohrozilo.

Jak se chovat v zaplavených oblastech

Dá se předpokládat, že se množství obyvatel Česka ocitne v oblastech, jež budou do určité míry zaplavené. Voda při povodních bývá často kontaminovaná nejrůznějšími nečistotami – chemikáliemi, mrtvými zvířaty, obsahem septiků a podobně. Hygienici proto doporučují několik zásad, jimiž se v takovém případě řídit.

Pokud člověk musí nějak se záplavovou vodou přijít do styku, měl by si mýt ruce pitnou vodou a mýdlem a utírat si je do papírových ubrousků. To se týká i styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, a to vždy před jídlem či pitím. Při styku s potenciálně infekčním materiálem by se měly suché ruce dezinfikovat, nejlépe přípravky s obsahem alkoholu. K pití je možné používat pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena.

Při všech pracích je nutné používat ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv. Hygiena varuje před konzumací zaplavených potravin s výjimkou těch hermeticky balených ve skle a plechu, tedy konzerv. I ty je ale nutné před použitím očistit a dezinfikovat.