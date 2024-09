Hrozba povodní doléhá i na sousední státy

ČTK,

ČT24

, kma

před 23 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , TVN24 , Reuters , Focus

Ilustrační foto

Před vydatnými dešti varují i meteorologové v sousedních zemích. Německo vyhlásilo nejvyšší stupeň výstrahy v patnácti okresech, Rakousko by měly zasáhnout bouřky i sněžení. V Polsku hrozí záplavy na jihu a v jihozápadní části státu, na Slovensku se nejhorší situace čeká v povodí řeky Moravy na západě země.

Očekává se růst hladiny Dunaje, slovenské úřady na některé kritické úseky umístí mobilní protipovodňové zábrany a doporučí preventivní evakuaci lidí z ohrožených oblastí pro případ zhoršení situace. Ta by mohla nastat o víkendu a trvat tři dny. Nebezpečí platí hlavně pro severozápad země. „Situace nyní vypadá relativně klidně, ale to se rychle změní. Nyní je v řece Morava 30 metrů krychlových vody za sekundu, za několik dnů to bude podle našich odhadů 1400 metrů krychlových. Pokud to dosáhne 1500, tak se Morava vyleje,“ varoval slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS). Podle něj nelze zajistit 80 kilometrů dlouhý slovenský úsek Moravy proti jejímu rozvodnění například pomocí pytlů s pískem.

Studio 6: Jan Šilhan k vývoji počasí na Slovensku a v Rakousku (zdroj: ČT24)

Taraba již dříve avizoval, že v případě potřeby a při potenciálních povodních je připravena nasadit své síly armáda. Zasáhnout jsou připraveny také složky ministerstva vnitra. Protipovodňová opatření již probíhají na Děvíně nacházejícím se na soutoku Moravy a Dunaje. Úřady také zvýší průtok ve vodní nádrži Gabčíkovo. Pro okolí řeky Moravy vydali slovenští meteorologové třetí, tedy nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami. Pro západní a severozápadní část Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. Rozvodnit se mohou nejdříve menší toky na severozápadě Slovenska v oblasti Záhoří. Řeky, jako jsou Váh, Hron nebo Dunaj, by z větší části měly být chráněny systémem přehrad. V Alpách by měly napadnout až dva metry sněhu V Polsku by měla být situace nejhorší na jihu a jihozápadě, kde může za tři dny spadnout tolik srážek, kolik obvykle za šest měsíců. Meteorologové varují před záplavami, připravit by se na ně měli hlavně lidé, kteří žijí u řek, v takových místech, kde srážky způsobují záplavy. Uvedl to meteorolog Grzegorz Walijewski. Polský Ústav meteorologie a vodního hospodářství vydal v této souvislosti speciální výzvu. „Upozornění: vzhledem k možnému překročení výstražných úrovní na řekách vyzýváme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a nepřibližovali se k řekám. Žádáme rodiče a učitele, aby tuto informaci předali svým dětem,“ zveřejnil ústav na svém Twitteru.

V Rakousku by nejintenzivnější vlna srážek měla být v centrální části, v některých oblastech by v průběhu dní mělo spadnout i čtyři sta litrů na metr čtvereční. Meteorologové navíc předpovídají silné sněžení v některých místech Alp. Nejen v Rakousku by mohly napadnout až dva metry sněhu. Během víkendu se také předpovídají bouřky, které mohou vyvracet stromy v podmáčené půdě. V Německu čekají vydatný déšť na jihu a východě Bavorska, kde v patnácti okresech vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy. Na metr čtvereční by tam mohlo podle expertů napršet až sto litrů vody. V Alpách v oblasti Berchtesgadenu by mohly napadnout až dva metry sněhu.