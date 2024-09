Konec týdne bude extrémně deštivý

Česko čeká extrémně deštivý závěr týdne, meteorologové varují před povodněmi na většině území, zejména ve východní polovině s extrémním stupněm nebezpečí. Nejvíc pršet má v oblasti Jeseníků, kde má do neděle spadnout i víc než 300 litrů vody na metr čtvereční. Situaci bude komplikovat i silný vítr. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a informací na jeho Facebooku.

„Během období od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. se očekává časově a prostorově velice proměnlivá intenzita srážek, od slabých až po extrémní překračující i několik desítek milimetrů za pár hodin,“ uvedl ČHMÚ.

40. ročník Znojemského vinobraní se přesouvá na rok 2025. Organizátoři tak rozhodli kvůli varování před extrémním stupněm ohrožení srážkami a povodněmi. „Bylo to těžké rozhodnutí, ale správné. Bezpečnost obyvatel a návštěvníků je pro nás na prvním místě a bylo by nezodpovědné nechat vinobraní proběhnout za každou cenu,“ uvedl k rozhodnutí starosta Znojma František Koudela (ODS).

Varování před vydatným až extrémním deštěm neplatí pro Karlovarský kraj, většinu Ústeckého a Plzeňského kraje.

Vítr začne podle předpovědi výrazněji foukat v sobotu, na horách a na severu s nárazy až kolem 110 kilometrů za hodinu. Nejvyšší denní teploty se budou do konce týdne nejčastěji pohybovat od devíti do čtrnácti stupňů Celsia, chladněji bude jen v pátek, kdy budou v rozmezí od sedmi do dvanácti stupňů Celsia.