Evakuace jsou povinné, o majetek se lidé nemusejí bát

Tomáš Karlík

před 5 m minutami | Zdroj: ČT24 , Hasičský záchranný sbor , Krizport

Evakuace sídliště Kateřinky v Opavě

Pokud jsou lidé vyzvaní k evakuaci, musejí výzvu uposlechnout. Dopředu varovaní občané by měli být co nejlépe připravení a hasičům pomáhat tím, že je nebudou zdržovat.

Záchranáři hlásí z řady míst ohrožených povodněmi, že se lidé odmítají evakuovat. To přitom ohrožuje nejen přímo životy těchto osob, ale současně to bere záchranářům čas na pomoc dalším lidem, kteří by pomoc potřebovali také.

Fakta Neznalost zákona neomlouvá Podle zákona o integrovaném záchranném systému (zákon č. 239/2000 Sb.) má fyzická osoba „povinnost strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací“ (což se týká i evakuace) a za nesplnění této povinnosti jí může být uložena pokuta až 20 tisíc korun. Podle zákona o krizovém řízení (zákon č. 240/2000 Sb.) je v době vyhlášeného krizového stavu fyzická osoba povinna „strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu“ (což se týká i evakuace) a za nesplnění této povinnosti jí může být uložena pokuta až 20 tisíc korun. Zdroj: www.krizport.cz/

Evakuace je extrémní opatření, které se používá jen tehdy, když už neexistuje jiná možnost, jak ochránit ohrožené občany při hrozících nebo už probíhající mimořádných událostí nebo krizových situací. Vyhlašuje se při předpokladu dlouhodobého nebo zásadního zhoršení životních podmínek lidí - vlivem například přírodní katastrofy nebo průmyslové havárie. Evakuce může být vyhlášená už v době, kdy mimořádná událost nebo krizová situace teprve hrozí nebo až když je v počátečních fázích. Vztahuje se na všechny lidi, kteří žijí nebo se pohybují v místech ohrožených mimořádnou událostí. Jedinou výjimku mají ti, kteří se sami nějak podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo nutně musí vykonávat jinou neodkladnou činnost. To znamená, že evakuováni nejsou samozřejmě hasiči nebo policisté, kteří sami zasahují, ale také ti, koho složky IZS požádají o pomoc. Je i stanovené pořadí, kdo má v případě evakuace přednost; řídí se to zranitelností osob. Přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, lidi umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené a také doprovod výše uvedených. Jak se vyhlašuje evakuace O způsobu provedení evakuace se lidé dozvědí z vysílání České televize, rozhlasu z regionálních médií nebo z místního veřejného rozhlasu. Vše je ale závislé na konkrétní situaci, v případě masivních živelních katastrof, jako jsou právě povodně, totiž bývá řada běžných zpravodajských zdrojů vyřazena - například kvůli výpadkům elektřiny.

Právě proto je nutné respektovat nařízený způsob evakuace: běžní občané mají zpravidla mnohem méně informací než orgány IZS. Odmítnutí evakuace nebo ignorování pokynů, jak, kudy a kam se evakuovat, může znamenat zvyšování zbytečné paniky, dopravním problémy a tedy i další škody. Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností a hejtman kraje pro část nebo celé území svého regionu. V případě, že se jedná o evakuaci nařízenou, vzniká každému občanovi povinnost uposlechnout výzvy a opustit ohrožený objekt či území.

Jak má probíhat evakuace Při krátkodobé evakuaci dochází k opuštění obydlí jenom na pár hodin, tedy do doby, než pomine bezprostřední nebezpečí. Příkladem může být vyhlášení evakuace z důvodu havárie úniku plynu či nebezpečí výbuchu při nálezu nevybuchlé munice. Jedná se o rychlou a neočekávanou evakuaci bez předchozího oznámení. Dlouhodobá evakuace ale může trvat několik dní až týdnů - právě to se týká povodňových situací, kdy z postiženého území může voda ustupovat dlouhou dobu. O jejím nařízení bývají evakuované osoby informovány několik hodin před jejím zahájením, ale v nouzových situacích může být informování i okamžité. Evakuovaní mohou využít nouzového ubytování, které se zřizuje v náhradních prostorách, jako jsou ubytovny, základní školy a podobně. Ty zajišťují orgány obce ve spolupráci s hasiči a humanitárními organizacemi. Je proto nutné se vždy dostavit na určené místo shromáždění, kde budou evakuované osoby po provedené evidenci informovány o dalším postupu a přesunu.

Fakta Jak připravit sebe a domácnost na evakuaci připravit si pytle s pískem a utěsnit jimi nízko položené dveře a okna utěsnit kanalizaci a odpad v nižších patrech (sklep nebo přízemí) uklidit či upevnit věci kolem budovy, které by mohla odnést voda vynést předměty v domě do vyšších pater připravit vozidlo na evakuaci nebo jej odvézt na vyvýšené místo uzavřít hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie potraviny s krátkou trvanlivostí vzít s sebou nebo ekologicky zlikvidovat před opuštěním obydlí se přesvědčit, že i sousedé vědí o vyhlášení evakuace dětem vložit do kapes oděvu cedulku se jménem a kontaktem na rodiče vzít si evakuační zavazadlo a nechat vzkaz na dveřích pro evakuační orgány o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval s kontaktem na sebe

Zásadní je, že po evakuaci bude postižená oblast uzavřena a střežena proti rabování. Majetek lidí by tedy neměl být nijak ohrožen, při krizových situacích navíc platí za rabování vyšší tresty. Co dělat se zvířaty Velmi často lidé odmítají evakuaci kvůli svým zvířatům, ať už domácím, nebo hospodářským. Případně nevědí, jaká pravidla se jich týkají, a obávají se, že budou muset opustit svůj domov bez nich. Platí, že hospodářské zvířectvo je třeba vypustit do výběhu, zajistit mu přísun vody a dostatek potravy. Pokud je dostatek času, lidé by měli zvířata přepravit do náhradních prostor na bezpečné místo a poté informovat příslušné orgány pro případnou další pomoc spojenou se zvířaty.

Jiná situace je u exotických a ostatních domácích zvířat, která nepotřebují nutně každodenní péči. Ta je třeba zásobit před odchodem krmivem a vodou na delší dobu. Je-li to možné, měli by zajistit jim bezpečný prostor (například vynesením do vyšších pater, odvozem do náhradních prostor) a ponechat je zavřené doma. Pokud je v krajním případě nezbytné brát domácího mazlíčka, jako je pes nebo kočka, s sebou, měl by se přepravovat v bezpečné pevné přenosné schránce, případně zajistit, aby zvíře evakuaci nenarušovalo, tedy mít ho přinejmenším na vodítku a s náhubkem. Majitel je povinen zvířeti zajistit dostatek potravy a vody, případně další potřebné vybavení a je také zodpovědný za jeho chování při samotné evakuaci ale i v zařízení, kam je přesunutý.