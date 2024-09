ON-LINE: Stav extrémního ohrožení platí v Česku na dvanácti místech

Hladina Vidnavky ve Vidnavě klesá, Bělá v Mikulovicích a Morava v Raškově vykazují setrvalý stav. Naopak hladina říčky Branná v Jindřichově stále stoupá. Třetí povodňový stupeň platí například na Černé Potoku ve Velké Kraši na Jesenicku, jehož hladina už nestoupá. Třetí stupeň panuje také v Jeseníku na řece Bělé, jejíž hladina večer začala stagnovat. Stejná situace je i v říčce Desná v Koutech nad Desnou na Šumpersku či ve vodním toku Krupá v Habarticích na Šumpersku.

Od páteční půlnoci hasiči v Olomouckém kraji v souvislosti s extrémním počasím evidovali do sobotních 18:00 540 zásahů. V následujících hodinách rychle přibývaly další výjezdy. Z povodněmi ohrožených oblastí na Jesenicku v sobotu hasiči evakuovali do bezpečí 120 osob a z nepřístupných míst v okolí řeky Bělé zachránili dvacet lidí včetně dětí. V obci Lipová-lázně na Jesenicku v sobotu odpoledne spadlo auto do rozbouřené řeky. Uvnitř vozidla po pádu do řeky zůstali zřejmě tři lidé. Policisté po autě i posádce pátrají.

Olomouc podle aktuálních dat zasáhne v neděli ráno dvacetiletá povodeň, která by ve městě i díky vybudovaným protipovodňovým opatřením neměla napáchat velké škody. Prognóza není tak dramatická jako před pár dny. Záplavy ohrožují hlavně městskou část Chomoutov, ale ani tam by situace neměla být vážná. Na příchod povodňové vlny se připravuje nedaleká Litovel. Hladina řeky Moravy s sobotu večer v Litovli stoupla na třetí povodňový stupeň.

„Voda se bude bohužel neustále zvyšovat a počítejme s rozlivem," oznámil na sociálních sítích starosta Litovle Viktor Kohout, podle kterého by řeka Morava měla v Litovli kulminovat v pondělí dopoledne. "Před námi jsou dva krušné dny a velká zkouška,“ podotkl. Lidé v okolí vodních toků by měli přeparkovat automobily do bezpečných částí města, v neděli ráno budou v Litovli rozvezeny další várky písku do pytlů na stavění provizorních hrází.

Komplikace v dopravě

Kvůli extrémnímu počasí nejezdí večer vlaky na zhruba dvou desítkách tratí. Zaplavené koleje přerušily až do odvolání provoz i na hlavní koridorové trati mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nejvážnější je situace na Ostravsku, Opavsku a Jesenicku. Zatopené jsou i silnice.