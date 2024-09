Opava evakuuje části města, kulminace řeky se očekává nad ránem

Město má pro potřebné připravena čtyři evakuační místa, jejich kapacita je zhruba 300 lidí. Magistrát má prý dostatek dalších míst, kam se mohou lidi uchýlit. V záloze jsou místa ve školách či v jednotlivých městských částech, kapacity se podle primátora mohou několikanásobně zvětšit – například do sportovních hal či kulturních domů.

Navrátil vyzval, aby lidi nenechávali výzvy k evakuacím na poslední chvíli, jelikož v ranních hodinách – zhruba mezi 2:00 a 6:00 – má dojít ke kulminaci řeky Opavy. „Podle všech informací se to vylije, bude to velice složité a pak už se z domů nebudou moci dostat,“ upozornil primátor.

Evakuace zahájila Opava v dotčených lokalitách v sobotu večer. Týká se to tisíců lidí. Voda bude více než stoletá, řeka Opava už se místy vylila z břehů. Kulminovat by měla v noci mezi 2:00 a 6:00, oznámil opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO). Evakuace se týká Kateřinek, které jsou největším opavským sídlištěm, a dotýká se přízemí a prvních pater domů. Dalšími evakuovanými částmi jsou Vávrovice, Držkovice, Palhanec, Malé Hoštice a také obce Velké Hoštice a Otice.

Evakuací si prošla část Jesenicka

V Jeseníkách do konce týdne podle předpovědi meteorologů naprší až 400 milimetrů, tedy 400 litrů vody na metr čtvereční. V řekách a potocích kvůli tomu hrozí překročení třetího, nejvyššího stupně povodňové aktivity a až stoletá voda. Situace se podobá roku 1997, kdy Olomoucký kraj po vydatném dešti zasáhly katastrofální záplavy.

Během soboty již bylo v kraji provedeno dvacet evakuací a své domovy muselo opustit zhruba 160 lidí.

S evakuací budou pomáhat hasiči, místa pak budou hlídat policisté, kteří zatím nezaznamenali žádné problémy. V Moravskoslezském kraji dosud není nutná pomoc armády, ale hejtman Josef Bělica (ANO) už byl ve spojení s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) pro případ, že by kraj zapojení vojáků potřeboval.

„V důsledku pokračujících, a v posledních hodinách i extrémních srážek, došlo k vzestupu hladin vodních toků, které odvodňují Jeseníky, část Opavska a Ostravska. Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetích stupňů povodňové aktivity a případně i padesátiletých a stoletých průtoků se očekávají během dneška (soboty) a neděle, a to právě na tocích, které odvodňují Jeseníky, Ostravsko a Opavsko,“ řekl ředitel ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Petr Tušil. Na návětří Jeseníků by celkově mohlo do neděle napadnout až 500 milimetrů srážek, tedy 500 litrů vody na metr čtvereční. Zesilovat má navíc vítr, který může dosahovat rychlosti až 90 kilometrů za hodinu.