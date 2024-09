Krnov je odříznutý, kraj tam vypravuje konvoj s pomocí

Až osmdesát procent území Krnova na Bruntálsku je pod vodou. Město už nedokáže účelně koordinovat záchranné práce a pomoc postiženým obyvatelům. Spoléhá především na pomoc kraje, který společně s hasiči vypraví konvoj s potravinami i pitnou vodu. Pomoc do města povezou nákladní tatry, které dokážou projet hlubokou vodou. Z tamní nemocnice museli být letecky transportováni pacienti, děti v Krnově nepůjdou v pondělí do základních ani mateřských škol. Hladina vody začala ve městě klesat.

„Na Krnov nezapomínáme. Budeme situaci řešit tak, abychom obyvatelům pomohli. A pokud by se stalo, že by voda dál stoupala, jsme připravení i na evakuaci celého města,“ doplnil hejtman.

„To město je odříznuto ze všech stran. Není možné ho normálně zásobovat. Předpokládám ale, že ty tatry, které jsou schopny se brodit až po kabinu, budou schopné tam tu pomoc dovézt,“ řekl hejtman Josef Bělica (ANO). Pokud by to nešlo, bude kraj hledat další způsob. V Krnově bude možné využít i obojživelné pásové vozidlo.

Věří ale, že to nenastane a vyplní se prognózy, podle kterých se má situace naopak uklidňovat a hladina řeky v Krnově klesat. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková uvedla, že řeka Opava v Krnově a také v Opavě dosáhla svého maxima. V Opavě, kde zaplavila mimo jiné velkou část sídliště Kateřinky, už několik hodin výška hladiny stagnuje, v Krnově začala klesat. Než se řeka vrátí do svého koryta, podle ní ještě nějakou dobu potrvá.

V Krnově je nezbytné řešit i problém tamní krajské nemocnice. Kvůli výpadkům napájení bylo ze zdravotnického zařízení nutné letecky transportovat čtyři pacienty s řízenou ventilací. Děti v Krnově, stejně jako třeba v Opavě, nepůjdou v pondělí do základních ani mateřských škol. „Vůbec netušíme, kdy se do škol vrátí. Budeme to vědět, až zjistíme rozsah škod,“ sdělil Binar.