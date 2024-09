Pečlivě se připravujeme, ale nepanikaříme, říká šéf hasičů

Velká srážková činnost koncentrovaná na relativně malém území by podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka mohla způsobit velký problém, hasiči podle něj nicméně dělají maximum pro to, aby nedošlo k fatálním důsledkům. Pečlivě se připravujeme, ale nepanikaříme, shrnul v Interview ČT24. Apeloval na lidi, aby poslouchali, co jim říkají složky integrovaného záchranného systému i představitelé samospráv.

„Pečlivě se připravujeme, ale nepanikaříme,“ řekl. Situace je podle něj výjimečná v tom, že různé modely, s nimiž pracuje Český hydrometeorologický ústav, se vzácně shodují. Na druhou stranu se teprve uvidí, jak se bude situace dál vyvíjet. „Pokud by došlo k až tak velké srážkové činnosti a srážky spadly na relativně malém území, tak to samozřejmě může být velký problém, nechceme se úplně nechat překvapit, takže proto ta preventivní opatření,“ uvedl.

Stupeň pohotovosti hasičů se podle Vlčka od středy zvýšil. „Od dnešního (čtvrtečního) večera máme plně obsazena operační střediska, máme připravené speciální týmy, máme v pohotovosti i dobrovolné jednotky,“ přiblížil. Aktivovány byly podle něj i jednotky, které mají předurčenost pro povodňové stavy. „Mnoho z těchto jednotek, které jsem vyjmenoval, už v průběhu dneška (čtvrtka) bylo zapojeno do preventivních opatření,“ poznamenal. Jako příklad vyjmenoval procházení propustků, čištění vodních toků, obcházení mostů a mostků. To jsou totiž podle něj klíčové body, které ve chvíli, kdy přijde velká voda, mohou sehrát velmi negativní roli.

V Česku je podle něj 91 tisíc hasičů, kteří jsou schopni výjezdu. Poznamenal, že v důsledku směnného systému samozřejmě ne všichni jsou dostupní. „Ale troufnu si říct, že z pohledu počtu hasičů jsme připraveni, abychom tu záležitost zvládli,“ ujistil. Vyzdvihl důležitost role dobrovolných hasičů.

Komplikace ale mohou nastat s využitím techniky. „Protože to záleží na povaze povodně jako takové,“ poznamenal. Problémy se podle něj objevují u bleskových povodní, kdy lidé nevyslechnou apel k evakuaci a mnohdy je pak potřeba je zachraňovat pomocí helikoptér. Pokud se pak přidá vítr, může to znamenat potíže.

„Poslouchejte výzvy integrovaného záchranného systému“

Lidé by si dle šéfa hasičů měli vyhodnotit, do jakého potenciálního rizika se mohou dostat. „Jestliže bydlím v blízkosti řeky, v blízkosti potoku, musím předpokládat, že za určitých podmínek může dojít k vylití. To znamená, musím udělat opatření sám pro sebe, abych ochránil svůj majetek a samozřejmě své zdraví. Na druhou stranu je potřeba apelovat na to, že jestliže se člověk dostane do nenadálé krizové situace i ve svém vlastním domě, musí dát rychle informaci složkám integrovaného záchranného systému, abychom se ho mohli pokusit zachránit,“ vzkázal. „Děláme maximum pro to, aby nedošlo k fatálním důsledkům.“

Jedním z primárních doporučení je podle něj to, aby lidé poslouchali, co jim říkají složky integrovaného záchranného systému i představitelé samospráv. Zažil prý situace, kdy se lidé odmítli evakuovat a ve velmi krátké době už je hasiči museli zachraňovat.