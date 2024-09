Satelitní snímky prozrazují rozsah zaplavených území

Evropská družice Sentinel-1 je schopná svými citlivými přístroji prohlédnout i silnou oblačnost, která je už několik dní nad Českem. Výsledkem jsou barevně upravené záběry, které dobře ukazují rozliv vody do krajiny. Ve třech následujících galeriích jsou vedle sebe vždy porovnány rok starý snímek s fotografií z neděle 15. září 2024. Loňské snímky vznikaly za jiných meteorologických podmínek, proto jsou vizuálně odlišné.

V dalších dnech by měly být už lepší snímky, které by už nebyly tolik ovlivněné oblačností. Srovnání by na nich mohlo být více vypovídající.