Rekonstruované Muzeum Prahy otevřelo. Historii oživuje i dvacetimetrovou projekcí

Po pětileté rekonstrukci se otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nová digitální a interaktivní expozice vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea – Langweilova modelu Prahy.

Muzeum je příspěvkovou organizací hlavního města. Jeho sbírky jsou věnované především pražským dějinám. „V době, které dominují moderní technologie, už nechceme věznit historii ve vitrínách. Umíme ji oživit, rozhýbat a návštěvníky do ní vtáhnout. Na této myšlence jsme postavili celou novou expozici Město v čase,“ uvedl k novinkám v rekonstruované budově ředitel instituce Ivo Macek.

Představovaná expozice se podle něj odlišuje od jiných čistě zábavních interaktivních projektů tím, že vše v ní vychází z historických pramenů. „Vše, co mohou návštěvníci vidět, je podloženo rešeršemi, sbírkovými předměty, historickými dokumenty. Ale chceme to podat velice lehkou formou tak, aby to pro návštěvníky nebylo zatěžující,“ ujistil.

Inspirace Langweilovým modelem

Expozice vychází z Langweilova modelu Prahy, který je jedním z nejcennějších exponátů muzea a nedávno byl prohlášen kulturní památkou. „Chtěli jsme návštěvníkům přiblížit Prahu v první polovině devatenáctého století. Ukážeme, že město bylo relativně tiché, představíme tehdejší společnost na postavách, které se skutečně vyskytují v Langweilově modelu,“ doplnil Macek.

Langweilův model hlavního města se vrátí do Muzea Prahy
Langweilův 3D papírový model Prahy

Model byl dříve vystavený v kuse, nyní je rozdělený na dvanáct částí, aby si lidé mohli prohlédnout i detaily. Návštěvníci se seznámí také s životem autora modelu Antonína Langweila.

Imerzivní sál a AI

Vrcholem expozice má být takzvaný imerzivní sál, který podle Macka zatím žádné jiné muzeum v Česku nemá. Promítá se v něm na podlahu a stěny dlouhé dvaadvacet metrů. Návštěvníky obklopuje prostorový zvuk. Sledovat v něm můžou proměny Prahy od devatenáctého století do současnosti, od Vyšehradu až po Holešovice.

Podle ředitele je Muzeum Prahy jediné v Evropě, které má vlastní AI oddělení. Lidé si budou moci vyzkoušet chatbota, kterého oddělení vytvořilo. Prozatím zvládne odpovídat na provozní otázky v několika jazycích. V budoucnu bude umět vyhledat ověřené informace z muzejní databáze, sbírkové dokumentace či vydaných publikací.

Dočasné výstavy i „mraveniště“ pro děti

Novou stálou expozici ve druhém podlaží doplní v dalších prostorách dočasné výstavy a příští rok přibude také expozice určená nejmenším návštěvníkům s názvem Mraveniště Praha. Chce ukázat chování lidí ve městech na analogii chování mravenců.

Muzeum bude jeden den v týdnu otevřené i večer. Ostatní večery chce využít například pro přednášky, besedy, křty knih nebo i přespávání v muzeu pro děti s rodiči. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný.

Hlavní budova Muzea Prahy byla podle návrhu architekta Antonína Balšánka postavena v letech 1896 až 1898, pro veřejnost byla společně s expozicemi slavnostně otevřena 27. září 1900. V roce 2020 začala její kompletní rekonstrukce. Zahrnovala obnovu veškerých vnitřních prostor, technických i bezpečnostních zařízení.

