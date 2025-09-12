„Někteří to stále žijí.“ Loňské povodně připomíná dokument


90′ ČT24: Rok po povodních
Beznaděj, frustrace, zmar. Tak na záplavy ve zpravodajském dokumentu režiséra Tomáše Vavrečky Začít znovu vzpomínají lidé, kterým velká voda před rokem změnila život. Zasáhla především Olomoucký a Moravskoslezský kraj a dotkla se celkem na 62 tisíc obyvatel. V pořadu 90' ČT24 o záplavách po uvedení snímku hovořili hasiči, ředitel ČHMÚ, generální ředitel Povodí Odry nebo koordinátorka pro mimořádné události z charitativní organizace. „Pro někoho povodně skončily v září, pro jiné v prosinci. Byť se to zdá neuvěřitelné, dvanáct měsíců poté pro někoho cesta teprve začíná,“ komentovala jedna ze spoluautorek dokumentu Pavla Šamaj.

Domy poškozené při povodni v roce 2024 v České Vsi na snímku z 10. září 2025
