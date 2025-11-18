Při útoku na Západním břehu zemřel člověk, uvedly izraelské úřady


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Útok na židovským státem okupovaném Západním břehu Jordánu si v úterý vyžádal jednoho mrtvého a tři zraněné, informují tiskové agentury s odkazem na izraelskou záchrannou službu. Podle deníku Ha'arec se útok stal u osady Guš Ecion. Izraelská armáda informovala o najetí autem do lidí a o následném útoku nožem.

Podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) auto s nejméně dvěma útočníky najelo do lidí. Jeden člověk poté z vozu vystoupil a začal útočit nožem na chodce.

Bezpečnostní složky podle zdravotnických zdrojů oba útočníky zastřelily.

Obětí útoku je podle ToI muž ve věku kolem třiceti let. Další tři lidé byli převezeni do nemocnice v Jeruzalémě. Jsou mezi nimi další třicátník, patnáctiletý chlapec, který je ve středně vážném stavu a zhruba čtyřicetiletá žena, jejíž stav je vážný.

