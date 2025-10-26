Rozkol na Západním břehu trvá i přes slova o míru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Rozkol na Západním břehu trvá i přes slova o míru
Zdroj: ČT24

Spojené státy začaly nad Pásmem Gazy používat drony, které monitorují dodržování příměří mezi Izraelem a Hamásem. Klid zbraní v Gaze je podle Washingtonu předstupněm širšího regionálního míru. To by se mělo týkat i Západního břehu, kde zůstává hluboký rozkol mezi Araby a Židy. Skoro tři pětiny tamních Palestinců označují útok Hamásu na Izrael za správný.

Americká univerzita na Západním břehu s kampusem a studentským městečkem byla donedávna jakási výkladní skříň palestinského pokroku, kde studovalo i mnoho izraelských Arabů. Vysokoškolské koleje ale nyní obývají uprchlíci z nedalekého Džanínu. Z místa je nyní spíš symbol krize a úpadku.

„Čtvrtý den po vpádu izraelské armády jsme odešli sem. V té době už polovina obyvatelstva naší čtvrti utekla,“ popisuje uprchlík z Džanínu Teér Mansúr.

Po stažení Izraelců z Gazy jsou znovu vidět v ulicích ozbrojení teroristé
Teroristé z Hamásu v ulicích Gazy

Západní břeh zažívá střety mezi armádou a ozbrojenci, palestinské útoky na Židy, židovské útoky na Palestince a ekonomický propad dva roky.

„Jsou tu vysoké životní náklady a velký počet nezaměstnaných. Část obyvatelstva žije z nízkých mezd, popřípadě z domácí i zahraniční charity,“ vysvětluje obyvatel Džanínu Saládín Mansúr.

I sem doléhají zprávy o příměří v Gaze a optimismus z Washingtonu – prohlášení šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o končící „éře teroru a smrti“ a nástupu „víry a naděje“.

Teroristé sklidili potlesk

Jenže mír je daleko. Devětapadesát procent Palestinců ze Západního břehu vnímá útok Hamásu na Izrael jako správný.

„Žijeme přes 75 let pod okupací. Já jsem proti zabíjení nevinných lidí. A myslím, že část z těch, kteří byli zabiti hnutím (Hamás), byli zabiti neprávem,“ míní obyvatel Džanínu a absolvent Americké univerzity Ismaíl Bání Ghara.

Palestinský Džanín je po izraelské operaci rozděleným městem
Džanín na Západním břehu Jordánu

Propuštěným palestinským vězňům včetně teroristů se na Západním břehu tleskalo. „Jde o historický moment pro palestinský lid. Bude výzvou pokračovat v našem boji, dokud izraelská okupace zcela neskončí,“ prohlásil v polovině října bývalý ministr Palestinské autonomie pro otázky vězňů Kadura Fáris.

V září zabíjeli palestinští střelci v Jeruzalémě. A od arabských akademiků a publicistů byly slyšet i schvalující reakce: „Nikdy nevymýtíte odpor. Přijde zleva i zprava, shora i zdola. Operace zlikvidovala pět sionistů v severním Jeruzalémě,“ uvedla výzkumnice ve Studijním centru al-Džazíry Fatima Alsmadíová.

Věčný mír v nedohlednu

Jednotící palestinskou myšlenkou zůstává vznik vlastního státu. „Jsme tak šťastní, tak rádi, že to uznala Británie, Francie, Kanada, Austrálie a další země,“ raduje se další obyvatel Džanínu Abdelkarím Turkmen.

Jenže Izraelci to zcela odmítají. A část chce anexi osad na Západním břehu. „Domnívám se, že to je proces, který musí začít rozhodnutím Izraele. My se musíme rozhodnout,“ pronesl v listopadu loňského roku představitel izraelských osadníků Jisrael Gantz.

Slova o začátku éry věčného míru tak na Západním břehu zní stále jen jako slova.

Výběr redakce

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 10 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 10 hhodinami
PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

před 11 hhodinami
„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

před 11 hhodinami
„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví, celkem 29 lidí bylo zraněno

Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila dron mířící na Moskvu, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.
03:56Aktualizovánopřed 21 mminutami

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu. Americký prezident Donald Trump, který dohodu pomohl vyjednat a byl u jejího podpisu, následně s oběma zeměmi podepsal úmluvy usnadňující vzájemný obchod a výměnu kritických surovin s USA, informovaly tiskové agentury.
02:56Aktualizovánopřed 28 mminutami

Rozkol na Západním břehu trvá i přes slova o míru

Spojené státy začaly nad Pásmem Gazy používat drony, které monitorují dodržování příměří mezi Izraelem a Hamásem. Klid zbraní v Gaze je podle Washingtonu předstupněm širšího regionálního míru. To by se mělo týkat i Západního břehu, kde zůstává hluboký rozkol mezi Araby a Židy. Skoro tři pětiny tamních Palestinců označují útok Hamásu na Izrael za správný.
před 1 hhodinou

Východní Timor se stal 11. členem asijského sdružení ASEAN

Východní Timor se v neděli stal 11. členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Zástupci států skupiny podepsali na summitu v Malajsii vstup prvního nového člena od roku 1990, uvedla agentura AP. Východotimorský premiér Xanana Gusmao označil neděli za historický den a velkou příležitost pro svou zemi, napsala agentura Reuters.
02:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump se rozhodl zvýšit Kanadě cla o deset procentních bodů kvůli reklamě

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zvýšit Kanadě dosud platná cla o deset procentních bodů kvůli tomu, že kanadská provincie Ontario nestáhla dříve reklamu, která se proti clům staví. Informují o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na Trumpovo vyjádření.
před 8 hhodinami

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.
před 10 hhodinami

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, píše Reuters.
před 10 hhodinami

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

Polská opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS), která se chce vrátit do čela vlády, si na programové konferenci stanovila za cíl vylepšit stav veřejných financí nebo bránit zemi před vlivem Evropské unie. V předvolebních průzkumech ale zatím za stranami současného kabinetu zaostává. Nejsilnější vládní partaj volební mezidobí využívá k transformaci. Po 24 letech z polské politické scény mizí název Občanská platforma – se svými partnery se definitivně spojí pod názvem Občanská koalice.
před 11 hhodinami
Načítání...