Rozkol na Západním břehu trvá i přes slova o míru

Spojené státy začaly nad Pásmem Gazy používat drony, které monitorují dodržování příměří mezi Izraelem a Hamásem. Klid zbraní v Gaze je podle Washingtonu předstupněm širšího regionálního míru. To by se mělo týkat i Západního břehu, kde zůstává hluboký rozkol mezi Araby a Židy. Skoro tři pětiny tamních Palestinců označují útok Hamásu na Izrael za správný.
Americká univerzita na Západním břehu s kampusem a studentským městečkem byla donedávna jakási výkladní skříň palestinského pokroku, kde studovalo i mnoho izraelských Arabů. Vysokoškolské koleje ale nyní obývají uprchlíci z nedalekého Džanínu. Z místa je nyní spíš symbol krize a úpadku.
„Čtvrtý den po vpádu izraelské armády jsme odešli sem. V té době už polovina obyvatelstva naší čtvrti utekla,“ popisuje uprchlík z Džanínu Teér Mansúr.
Západní břeh zažívá střety mezi armádou a ozbrojenci, palestinské útoky na Židy, židovské útoky na Palestince a ekonomický propad dva roky.
„Jsou tu vysoké životní náklady a velký počet nezaměstnaných. Část obyvatelstva žije z nízkých mezd, popřípadě z domácí i zahraniční charity,“ vysvětluje obyvatel Džanínu Saládín Mansúr.
I sem doléhají zprávy o příměří v Gaze a optimismus z Washingtonu – prohlášení šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o končící „éře teroru a smrti“ a nástupu „víry a naděje“.
Teroristé sklidili potlesk
Jenže mír je daleko. Devětapadesát procent Palestinců ze Západního břehu vnímá útok Hamásu na Izrael jako správný.
„Žijeme přes 75 let pod okupací. Já jsem proti zabíjení nevinných lidí. A myslím, že část z těch, kteří byli zabiti hnutím (Hamás), byli zabiti neprávem,“ míní obyvatel Džanínu a absolvent Americké univerzity Ismaíl Bání Ghara.
Propuštěným palestinským vězňům včetně teroristů se na Západním břehu tleskalo. „Jde o historický moment pro palestinský lid. Bude výzvou pokračovat v našem boji, dokud izraelská okupace zcela neskončí,“ prohlásil v polovině října bývalý ministr Palestinské autonomie pro otázky vězňů Kadura Fáris.
V září zabíjeli palestinští střelci v Jeruzalémě. A od arabských akademiků a publicistů byly slyšet i schvalující reakce: „Nikdy nevymýtíte odpor. Přijde zleva i zprava, shora i zdola. Operace zlikvidovala pět sionistů v severním Jeruzalémě,“ uvedla výzkumnice ve Studijním centru al-Džazíry Fatima Alsmadíová.
Věčný mír v nedohlednu
Jednotící palestinskou myšlenkou zůstává vznik vlastního státu. „Jsme tak šťastní, tak rádi, že to uznala Británie, Francie, Kanada, Austrálie a další země,“ raduje se další obyvatel Džanínu Abdelkarím Turkmen.
Jenže Izraelci to zcela odmítají. A část chce anexi osad na Západním břehu. „Domnívám se, že to je proces, který musí začít rozhodnutím Izraele. My se musíme rozhodnout,“ pronesl v listopadu loňského roku představitel izraelských osadníků Jisrael Gantz.
Slova o začátku éry věčného míru tak na Západním břehu zní stále jen jako slova.