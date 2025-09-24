Ve stínu války v Pásmu Gazy zůstává konflikt na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Od ledna setrvává izraelská armáda přímo v palestinském městě Džanín, kde obsadila a vysídlila tamní uprchlický tábor. Aktivita radikálů klesla, desetitisíce civilistů ale ztratily domov. Džanín je teď rozděleným městem. Sílící omezení dopadají i na další obyvatele palestinských území.
Palestinský Džanín je po izraelské operaci rozděleným městem
Jedna ze čtvrtí Džanínu patřila mezi nejdrsnější na celém Západním břehu. Desítky mladých Palestinců se tam hrdě hlásily ke zbraním.
„Každý dům tu má své mučedníky, vězně nebo zraněné. Proto je tu tolik lidí, kteří se rozhodnou připojit k ozbrojeným skupinám a pomstít členy své rodiny,“ popsal už v březnu 2023 místní obyvatel Mohamed Abú Kandil.
Útoky na Izraelce tam označovali za hrdinský čin. Letos v lednu ale čtvrť obsadil Izrael. Dlouhé roky armáda židovského státu praktikovala politiku, při které do čtvrti vstupovala pouze na několik hodin, nebo maximálně na několik dnů. Tentokrát ale zůstala na místě.
Uzavřená zóna
Uprostřed pulsujícího palestinského města se tak nachází nepřístupná enkláva. „Zůstaly tam jen tři obydlené domy. Těžko se tam žije. Mám problém se tu pohybovat. Problém je i to, aby se ke mně dostalo auto,“ přibližuje Kámil Saádí, který bydlí přímo na jejím okraji.
Přístup do uzavřené zóny přehrazují bariéry. „Nedoporučuji se přibližovat k bariéře, protože za ní se skrývá izraelská armáda. Jsou tam snajpři. Vidí nás, my je nikoliv,“ říká další z místních, Ismaíl Bání Ghara.
I jen přiblížit se k bariéře může spustit varovné výstřely. Jiní lidé čelili ostré střelbě nebo zatčení, když se snažili navštívit své domovy. „Zkoušel jsem se tam dostat, ale chytli mě a byl jsem 24 hodin spoutaný,“ uvedl Isám.
Faktem ale je, že skoro celá místní scéna militantních skupin zanikla. „Teroristické výstrahy v Judeji a Samaří klesly o osmdesát procent,“ oznámil letos v srpnu izraelský ministr obrany Jisra'el Kac.
Dvacet tisíc lidí přišlo o domov
Jenže ve čtvrti nežili jen mladíci se samopaly. Celkem domov ztratilo dvacet tisíc lidí. „Všichni ti ozbrojenci byli mladí lidé. Nebylo v našich silách jim v tom zabránit,“ podotkla místní obyvatelka Samíha. „Kdyby nám teď řekli, že se můžeme vrátit do Džanínu, tak okamžitě půjdeme zpátky,“ dodala.
Zprávy o podpoře Palestiny v OSN v Džanínu sice sledují se zájmem, stejně jako úvahy o možné anexi izraelských osad na Západním břehu. Hlavní otázkou ale zůstává, co bude s jejich městem, které teď dělí železná opona.