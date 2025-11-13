Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, AP, Reuters

Židovští osadníci v noci na čtvrtek při dalším útoku na palestinské obce na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu zapálili mešitu. Uvedli to tamní obyvatelé. Ve středu přitom násilnosti osadníků odsoudili i izraelský prezident Jicchak Herzog či náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir. Reagovali na úterní útok na dvě palestinské vesnice, při nichž se osadníci střetli i s izraelskými vojáky.

Židovští osadní zapálili v noci na čtvrtek mešitu ve městě Dejr Istija, uvedli tamní obyvatelé. Podle agentury AP poškodil oheň jednu zeď budovy, nejméně tři výtisky koránu a část koberců.

Na jedné straně mešity také osadníci zanechali graffiti s nápisy jako „nebojíme se“, „znovu se pomstíme“ a „pokračujte v odsuzování“. Podle AP jde zřejmě o narážky na šéfa ústředního velitelství armády Aviho Blutha, který ve středu násilí odsoudil.

V úterý desítky maskovaných židovských osadníků napadly dvě palestinské vesnice na Západním břehu, zapalovali auta a poničili také mlékárnu, která v oblasti zaměstnává mnoho lidí. Posléze se skupiny osadníků střetly i s izraelskou armádou, která proti násilnostem zasáhla.

Izrael otevřel pro humanitární pomoc první přechod na severu Pásma Gazy
Ilustrační foto - humanitární pomoc ve městě Bejt Lahíja

Útoky komentovali Herzog, náčelník generálního štábu i Rubio

K útokům židovských osadníků na palestinské vesnice se ve středu neobvykle vyjádřil i izraelský prezident Herzog. Poslední útoky označil za „šokující“ a vyzval k rozhodným krokům proti „tomuto jevu“ a k posílení izraelské armády, aby Izraelce mohla chránit dnem i nocí.

„Armáda nebude tolerovat jednání zločinecké menšiny, která je skvrnou pro zákon dodržující většinu. Tyto činy jsou v rozporu s našimi hodnotami a představují červenou linii,“ uvedl náčelník generálního štábu Zamir podle deníku The Jerusalem Post. Dodal nicméně, že hnutí za osidlování je důležité a že si ho velmi váží. „Posilování osad je nedílnou součástí národní bezpečnosti,“ řekl Zamir.

Obavy kvůli růstu násilností na Západním břehu vyjádřil ve středu i americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož to může podkopat úsilí o mír v Pásmu Gazy.

Násilí izraelských osadníků na Západním břehu je terorismem, tvrdí Francie
Izraelské osady na Západním břehu Jordánu

Útoky židovských osadníků na palestinské vesnice zesílily od roku 2023 po nástupu vlády Benjamina Netanjahua a výrazně intenzivnější jsou od října 2023, kdy po teroristickém útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael začala izraelská ofenziva v Pásmu Gazy.

Mnozí viní Netanjahuovu vládu, že před násilnostmi židovských osadníků zavírá oči a že někteří její ministři je podněcují výroky o anexi Západního břehu.

Tisíc zabitých Palestinců od začátku války v Gaze

Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od minulého měsíce platí křehké, ale narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než tisíc Palestinců, napsal ve středu deník The Guardian.

Izraelská armáda provádí na tomto území už řadu let razie proti palestinským teroristům, při nichž ale umírají i nevinní civilisté. Letos izraelská armáda do těchto razií nasadila poprvé po mnoha letech i tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců.

Od října 2023 podle úřadu OSN pro lidská práva zemřelo na Západním břehu a v Izraeli 59 Izraelců při útocích palestinských teroristů či střetech s izraelskou armádou, z toho 22 byli členové izraelských bezpečnostních složek.

Zákonem je síla. Milice osadníků „čistí“ Západní břeh
Palestinec skáče v Huwaře přes hořící pneumatiky během protestů proti napětí v jeruzalémské mešitě al-Aksá. Foceno 29. května 2022

Násilí během sklizně oliv

Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) jen letos v říjnu židovští osadníci na Západním břehu provedli přes 260 útoků, při nichž ničili majetek či někoho zranili. Násilnosti během sklizně oliv, která tam oficiálně začala 9. října, byly podle OCHA letos nejčetnější za několik let a osadníci při nich zranili desítky Palestinců a zničili přes čtyři tisíce olivovníků.

Na sklizni oliv je na okupovaném Západním břehu závislých podle CNN až sto tisíc rodin. Olivovník je pro Palestince symbolem spojení s jejich zemí a sklizeň je i tradičním kulturním rituálem.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby tam rozšiřuje židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální. Na Západním břehu žijí skoro tři miliony Palestinců a asi půl milionu Židů.

Výběr redakce

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

11:19AktualizovánoPrávě teď
Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

před 22 mminutami
ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

13:23Aktualizovánopřed 57 mminutami
„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomíná deset let od teroru

Sledujte„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomíná deset let od teroru

11:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

11:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Parlament odsouhlasil také snížení byrokracie a zmírnění zátěže pro firmy v souvislosti s podáváním zpráv o udržitelnosti.
11:19AktualizovánoPrávě teď

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci v noci na čtvrtek při dalším útoku na palestinské obce na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu zapálili mešitu. Uvedli to tamní obyvatelé. Ve středu přitom násilnosti osadníků odsoudili i izraelský prezident Jicchak Herzog či náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir. Reagovali na úterní útok na dvě palestinské vesnice, při nichž se osadníci střetli i s izraelskými vojáky.
před 22 mminutami

Sledujte„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomíná deset let od teroru

Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí. Na řadě míst metropole se uskuteční pietní akce, výstavy i koncerty. Hlavní státní ceremonie se zúčastní prezident Emmanuel Macron, který přes den navštíví všechna místa útoků, k nimž se přihlásila organizace Islámský stát (IS).
11:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Polsko zákazem potratů porušilo úmluvu o lidských právech

Polsko porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech, když v roce 2020 drasticky omezilo přístup k potratům včetně těch u postižených plodů, rozhodl Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Částečně vyhověl stížnosti ženy, kterou podala po rozhodnutí polského ústavního soudu o zákazu potratů.
před 1 hhodinou

Německá vláda se shodla na plošných odvodech i možné povinné službě

Německé vládní strany se dohodly na návrhu nové podoby vojenské služby. Odvody budou plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“. S odvoláním na své zdroje obeznámené s nočním jednáním koaličních stran to napsala agentura DPA.
09:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump podepsal obnovení financování vlády

Americký prezident Donald Trump ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. Federální úřady již provoz obnovují, očekává se, že vládní služby budou znovu zprovozněny v nejbližších dnech.
01:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie reaguje na množící se případy kybernetických útoků – tamní zpravodajské služby z nich otevřeně obvinily Čínu. Jejich ředitel uvedl, že špionáž, která se zaměřila na telekomunikační i energetické sítě, vodohospodářství a dopravu, Canberru stála v přepočtu přes 170 miliard korun. Peking veškerou zodpovědnost odmítá.
před 5 hhodinami

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku ruskými jednotkami ani o obklíčení ukrajinských sil v tomto východoukrajinském městě nemůže být řeč, ujistil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty na východě Ukrajiny a poradě s veliteli. Na sociální síti uvedl, že boj pokračuje.
před 14 hhodinami
Načítání...