Izrael otevřel pro humanitární pomoc první přechod na severu Pásma Gazy

před 1 hhodinou

Izrael ve středu po dvou měsících trvale otevřel pro vstup kamionů s mezinárodní humanitární pomocí na palestinské území přechod Zikim na severní hranici Pásma Gazy. V provozu jsou tak nyní celkem tři přechody pro vstup pomoci do oblasti, zbylé dva se však nacházejí v jižní části regionu. Palestinská média v úterý uvedla, že židovští osadníci podnikli žhářské útoky na Západním břehu Jordánu.

Izrael zablokoval přechod Zikim 12. září v době vrcholící ofenzivy proti Hamásu ve městě Gaza na severu pásma. Zvláště po uzavření příměří 10. října však humanitární organizace OSN vyzývaly izraelské úřady, aby přechod znovu otevřely, a to zejména kvůli katastrofální humanitární situaci na severu, kam se pomoc z jihu dostávala jen obtížně. OSN v srpnu oficiálně oznámila, že ve městě Gaza a v okolních oblastech je hladomor.

O otevření přechodu Zikim informoval úřad pro palestinské civilní záležitosti izraelského ministerstva obrany (COGAT). „Přechod ‚Zikim‘ byl otevřen pro vjezd nákladních vozidel s humanitární pomocí do Pásma Gazy,“ uvedl úřad. „Pomoc bude převážena OSN a mezinárodními organizacemi po důkladných bezpečnostních kontrolách.“

Mluvčí úřadu upřesnil, že přechod zůstane od nynějška otevřen „natrvalo“, podobně jako přechod Kerem Šalom na jihu, přes který byla od začátku války v říjnu 2023 přepravena většina humanitární pomoci. Druhým v současnosti funkčním přechodem je Kisufim na jihovýchodě pásma.

První fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa předpokládala – vedle bezprostředního propuštění izraelských rukojmí výměnou za palestinské vězně, předání těl zabitých a stažení izraelské armády v Pásmu Gazy za takzvanou žlutou linii – také okamžité zasílání humanitární pomoci v potřebném objemu.

Lidé v Gaze mezi troskami čelí hladu a „falešnému příměří“
Palestinská žena vaří na ohni v Gaze

Žhářské útoky židovských osadníků

Palestinská média v úterý sdělila, že židovští osadníci podnikli žhářské útoky na palestinské objekty na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle palestinské agentury Wafa rozsáhlý útok zasáhl jeden výrobní areál, což vedlo k zranění několika Palestinců a požáru v místní továrně. Izraelská armáda sdělila, že některé osadníky zadržela.

Palestinská média uvedla, že skupiny osadníků zaútočily na průmyslové a zemědělské podniky na severu Západního břehu Jordánu. Během žhářských útoků shořelo také několik osobních a nákladních vozidel. Palestinský červený půlměsíc uvedl, že v souvislosti s útoky ošetřil tři zraněné Palestince.

Proti skupinám osadníků nakonec zasáhla armáda, která tvrdí, že na ni izraelští civilisté rovněž zaútočili. Podle policie byli čtyři útočnici z řad Izraelců zadrženi.

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters
Zraněná novinářka Reuters na Západním břehu

Drtivá většina zahraničních států považuje izraelské osady na Západním břehu Jordánu za nelegální. V často opevněných sídlištích žije na půl milionu lidí. Izraelská vláda schválila další osadnickou výstavbu s cílem znemožnit ustanovení palestinského státu.

Na Západním břehu Jordánu žije také na 2,7 milionu Palestinců. Palestinské úřady na Západním břehu Jordánu si často stěžují na útoky osadníků i na málo razantní zásahy izraelských úřadů proti násilí osadníků.

