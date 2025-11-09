Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Zprávy v 8: Útok radikálních osadníků na Západním břehu
Zdroj: ČT24

Radikální izraelští osadníci napadli podle agentury Reuters na okupovaném Západním břehu skupinu Palestinců. Jedenáct z nich zranili, mezi nimi i novinářku a fotografa Reuters. V ulicích židovského státu mezitím pokračují protesty proti vládě Benjamina Netanjahua.

Skupina palestinských vesničanů, aktivistů a novinářů se snažila sklízet olivy poblíž palestinské vesnice Beita na Západním břehu, když ji napadla shromážděná skupinka radikálních maskovaných izraelských osadníků, kteří podle svědků mávali holemi, klacky a házeli velké kameny.

Raněné odvezly do nemocnice sanitky, byli mezi nimi i reportérka agentury Reuters Raneen Sawaftová, její fotograf Mohamed Alatraš nebo izraelský aktivista Jonathan Pollak. „Když jsme scházeli po strmém svahu, napadli nás. Pak doběhli Raneen a nemilosrdně na ni začali házet kameny, i když už ležela na zemi. Pak útočili na všechny, kteří se jí snažili pomoct,“ popsal útok Pollak.

Izraelská armáda na místo vyslala své vojáky, podle svých slov jakékoliv násilí odsuzuje. Policie ani zástupce samosprávy na dotazy agentury Reuters nereagovali.

Zákonem je síla. Milice osadníků „čistí“ Západní břeh
Palestinec skáče v Huwaře přes hořící pneumatiky během protestů proti napětí v jeruzalémské mešitě al-Aksá. Foceno 29. května 2022

Násilí na vzestupu

Oblast, v níž se útok odehrál, leží jižně od města Nábulus na Západním břehu. V minulých letech byla ohniskem útoků radikálních osadníků, které se od začátku války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a Hamásem zintenzivnily. S obdobím sklizně oliv, které začalo v říjnu, tyto útoky nabraly na síle.

Vzhledem k nárůstu počtu podobných incidentů se izraelští a další aktivisté často připojují k Palestincům, aby je podpořili a hájili jejich právo sklízet olivy a zároveň dokumentovali veškeré násilí.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje v oblasti židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.

Anektujme Západní břeh, zní z izraelské vlády po vlně uznání Palestiny
Další země uznaly Stát Palestina

Situace na Západním břehu se výrazně zhoršila od začátku války v Pásmu Gazy 7. října 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočili na jižní Izrael. Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili na Západním břehu podle tamních palestinských úřadů nejméně 1001 Palestinců.

AFP s odvoláním na oficiální izraelské zdroje uvedla, že při palestinských útocích či během izraelských vojenských operací bylo zabito nejméně 43 Izraelců.

Násilí izraelských osadníků na Západním břehu je terorismem, tvrdí Francie
Izraelské osady na Západním břehu Jordánu

Odpor proti Netanjahuovi

I když v Gaze už více než měsíc platí příměří, konflikt stále rezonuje celým regionem. Lidé o víkendu vyrazili protestovat proti vládě. Kabinet podle nich nedělá dost pro to, aby hnutí Hamás vrátilo zbývající těla mrtvých rukojmí.

„Premiér Netanjahu se s námi odmítá setkat – s rodinami rukojmích, kteří jsou znovu ponecháni napospas. Odmítá se podívat selhání do očí, bojí se mu čelit,“ konstatovala Bar Godardová, dcera zavražděného rukojmího Menyho Godarda, jež vyzvala premiéra, aby převzal odpovědnost.

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael
Následky izraelského útoku na jeden z domů v Pásmu Gazy (29. října 2025)

Naposledy se tělo mrtvého rukojmího vrátilo do Izraele v pátek. Úřady oznámily, že patří izraelsko-argentinskému občanovi Lioru Rudaeffovi. Teroristé ho zabili 7. října 2023, když se spolu s dalšími čtyřmi lidmi pokoušel chránit kibuc před útokem Hamásu.

V Pásmu Gazy zůstává ještě pět těl. Kancelář premiéra Netanjahua znovu hnutí vyzvala, aby všechny pozůstatky vrátilo – tak jak mu ukládá dohoda o klidu zbraní.

