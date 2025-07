Násilí izraelských osadníků na Západním břehu je terorismem, tvrdí Francie

Násilí páchané izraelskými osadníky na Západním břehu Jordánu představuje teroristické činy, uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí. Stalo se tak poté, co byl jedním z osadníků údajně zavražděn palestinský aktivista, který spolupracoval na oscarovém snímku „Žádná jiná země“. Informovala o tom agentura AFP, která upozornila, že je to vůbec poprvé, co francouzská diplomacie takto označila jednání radikalizovaných židovských osadníků na Izraelem okupovaném palestinském území.