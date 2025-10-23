Rozšíření suverenity Izraele na Západním břehu může ohrozit příměří, míní Rubio


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před odletem do Izraele varoval, že hlasování tamního parlamentu o návrzích zákonů rozšiřujících svrchovanost na Západním břehu by mohlo ohrozit příměří v Pásmu Gazy. Napsala to agentura AFP. Křehké příměří platí od 10. října a podle médií už bylo několikrát porušeno.

„Myslím, že se (americký) prezident (Donald Trump) ujistil, že to není něco, co bychom v tuto chvíli mohli podpořit. Ohrozilo by to příměří a bylo by kontraproduktivní,“ řekl šéf americké diplomacie novinářům ve středu večer.

Kneset, izraelský parlament, se tentýž den vyslovil pro projednání dvou návrhů zákonů, jejichž cílem je rozšířit izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu. Poslanci o návrzích hlasovali v předběžném čtení, což mělo umožnit jejich projednání v prvním čtení.

Židovský stát v srpnu schválil klíčový projekt výstavby 3400 bytů na Západním břehu, který odsoudila OSN a několik zahraničních představitelů. Trump se postavil proti jakékoli anexi této oblasti Izraelem, což naopak podporuje izraelská krajní pravice.

JD Vance se ohledně dohody o příměří vyjádřil optimisticky

Rubio navštíví Izrael v návaznosti na amerického viceprezidenta JD Vance, který se ohledně udržení dohody o příměří s teroristickým hnutím Hamás vyjádřil optimisticky. Dohoda, vycházející z plánu prezidenta Trumpa, se v neděli zdála být ohrožená po smrtelných násilnostech v Gaze a vzájemných obviněních z jejího porušování, nadále ale platí.

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze
Tanky židovského státu na izraelské straně hranice s Pásmem Gazy (19. října 2025)

Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechny živé rukojmí a vrátit těla všech 28 mrtvých rukojmích. Dne 13. října Hamás propustil všech dvacet živých rukojmích a od té doby postupně předává těla mrtvých, přičemž tvrdí, že nezná všechna místa, kde se pozůstatky nacházejí, a musí po nich pátrat.

Izrael okupuje a osidluje Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém od jejich obsazení za války v roce 1967. Okupace těchto území je v rozporu s mezinárodním právem.

„Neměli je propouštět.“ Izraelci na návrat palestinských vězňů reagují smíšeně
Ilustrační foto

