Vědci by mohli příští rok dosáhnout na dno Hranické propasti na Přerovsku, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Před čtyřmi lety se jim s robotem podařilo dostat do hloubky 450 metrů, níže kvůli technickým omezením nemohl. Příští rok však vědci plánují spustit pod vodu robota, který se může ponořit až do hloubky 1300 metrů, řekl František Kuda z Ústavu geoniky Akademie věd. Dno by podle něj teoreticky mohlo být zhruba v kilometrové hloubce, protože taková je mocnost vápence v nedalekém lomu.
Hranická propast přitahuje zájem objevitelů a vědců už celá staletí, ale do dosud největších hloubek se dostali až díky robotům. „Když byl robot v dosud rekordní hloubce 450 metrů, bylo zřejmé, že je možné klesat ještě dále. Tyto ponory mají v gesci lidé z oddílu České speleologické společnosti, obvykle se na výzkumu pracuje začátkem srpna. Na předpokládaný rekordní ponor bude nejspíš vypsaná i veřejná sbírka,“ řekl Kuda.
Před čtyřmi lety se robot dostal do místa, které odborníky překvapilo svou rozlehlostí, na výšku i na šířku měřilo okolo třiceti až čtyřiceti metrů. Dnes už vědí, že propast je fakticky rozměrná studna, jejíž profil se v hloubce mění z kolmého na šikmý.
Díky robotům, kteří se do propasti ponořili, mají vědci k dispozici téměř kompletní trojrozměrný model a mapu podzemních prostor. S pomocí 3D brýlí si tak mohou prohlédnout například prostor Suché rotundy, což je podzemní prostor nad hladinou, kde zimují netopýři. Potápěči zde sbírají vzorky netopýřího trusu. Jedná se o nejstarší vzorky ve střední Evropě, leží na místě až patnáct tisíc let. Vědci tak mohou zkoumat mykobakterie ve velmi starém vzorku.
Dále se vědci v propasti věnují výzkumu vody a fungování vodního režimu, který není dodnes přesně objasněný. „Z chemického složení vyplývá, že se jedná o kyselku, v níž se velmi rychle mění viditelnost. V několika hloubkových úrovních do propasti vyvěrají teplé prameny. Zjišťuje se, odkud se berou, zkoumáme oblast z hydrologického hlediska,“ řekl Kuda.
Hranická propast se stala rekordní po měření v roce 2016, kdy robot dosáhl hloubky 404 metrů. Je na pravém břehu Bečvy na opačné straně údolí než vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Po turistické značce se lze dostat na vyhlídku nad jezírkem.