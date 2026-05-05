„Prostě mi došel kyslík.“ Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce, varují lékaři


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, NZIP, IKEM, SPPH, Pulmonary Hypertension Association

Dušnost, bolest na hrudi, únava, nízká fyzická výkonnost, v pokročilých stádiích promodralé rty nebo konečky prstů. Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce. Na začátku se projevuje stejně jako řada běžnějších chorob, například jako astma. Lékaři proto varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a správná léčba zabrání závažným zdravotním komplikacím. Na rizika upozorňují odborníci u příležitosti Světového dne plicní hypertenze, který každoročně připadá na 5. května.

„Začala jsem se zničehonic zadýchávat, nebyla jsem schopna vyjít schody do prvního patra nebo dojít na zastávku tramvaje, měla jsem problém zvednout těžší věci a celkově jsem byla zpomalená,“ popisuje 36letá Eva, které lékaři před třemi lety oznámili, že má plicní arteriální hypertenzi (PAH). I když u sebe zaznamenala změny, myslela si, že jde spíš o nízkou fyzickou kondici.

Doufala, že tento stav překoná. „Dopadlo to ale tak, že jsem jednou po vyběhnutí schodů v nákupním centru omdlela. Poté, co jsem se probrala, jsem ještě zvládla dojít domů a dál fungovat. Když se ale kolaps po čase opakoval, skončila jsem už v nemocnici. Prostě mi došel kyslík,“ doplnila Eva.

Lékaři jí provedli řadu vyšetření a určili diagnózu. „Když jsem zjistila, co je to za nemoc a že je nevyléčitelná, nemohla jsem tomu uvěřit. Život se mi obrátil úplně naruby,“ uvedla Eva. Byla bez energie, rychle se unavila a připadala si jako přidušená. „Věděla jsem, kolik kroků denně zvládnu udělat, abych nezkolabovala. Neustále jsem si je počítala. Udýchala jsem jen chození po bytě a cestu na nákup, pracovat jsem dokázala maximálně dvě hodiny týdně,“ sdělila žena.

Začala proto dojíždět do specializovaného centra ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde se plicní hypertenze léčí. „Bohužel mi léčba moc dobře nezabírala, a když přestala účinkovat úplně, pan doktor mi řekl, že budu muset na transplantaci plic, jinak hrozí, že zemřu,“ uvedla Eva.

Díky novým lékům cítila úlevu během tří dnů

V době, kdy podstupovala testy, zda bude vhodným adeptem pro transplantaci plic, se v tuzemsku objevila nová léčba. „Hned, jak to bylo možné, pan doktor mi léky nasadil a zabraly téměř okamžitě. Už za tři dny jsem cítila výrazné zlepšení, začala jsem lépe dýchat a vrátila se mi ztracená energie,“ popsala pacientka.

Lékař Jan Přeček z I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc v této souvislosti popsal, že plicní arteriální hypertenze je vzácné, ale velmi závažné onemocnění, které bez vhodné léčby postupně vede k pravostrannému srdečnímu selhání a může významně zkomplikovat běžný život pacienta. V posledních letech se léčebné možnosti podle něj ale výrazně rozšířily.

„Současný přístup je založen na časné diagnostice a kombinované léčbě zaměřené na více klíčových mechanismů onemocnění. Právě možnost kombinovat léky z různých terapeutických skupin a léčbu dále přizpůsobovat a stupňovat podle odpovědi konkrétního pacienta dnes řadě nemocných umožňuje výrazně zmírnit potíže, zlepšit fyzickou výkonnost i kvalitu života a někdy také oddálit velmi závažná řešení, jako je transplantace plic. Příběh paní Evy je příkladem toho, že moderní léčba plicní arteriální hypertenze může pacientům vrátit naději a umožnit návrat k aktivnímu a plnohodnotnému životu,“ vysvětlil odborník.

Paní Eva nyní sice neujde tolik kroků, co dříve, nemůže se přetěžovat a musí více odpočívat, ale jinak může zase normálně fungovat. Na nové léčbě je rok. „Beru to tak, že jsem dostala druhou šanci na život. Moc si toho vážím,“ dodává pacientka. Léky se už naučila aplikovat sama a na kontroly do Olomouce tak nyní dojíždí jednou za dva měsíce.

Vzácné onemocnění, které ohrožuje život

Plicní hypertenze je vzácné, ale závažné onemocnění, které způsobuje vysoký krevní tlak v plicních cévách. Tím dochází k přetížení pravé srdeční komory, což může vést k selhání srdce. Nejedná se o onemocnění, ale hemodynamickou abnormalitu, která provází řadu onemocnění. Dlouho trvající a neléčený vysoký tlak v plicních cévách vede ke zhoršení práce pravé komory srdeční. To se může projevovat pocity nedostatečného množství vzduchu (dušnost), bolestmi na hrudníku, otoky dolních končetin, nechutenstvím nebo slabostí.

V pokročilých stadiích se přidávají otoky, promodralé rty nebo konečky prstů, vykašlávání krve nebo mdloby. „Právě nenápadný začátek a podobnost plicní hypertenze s jinými chorobami často vedou k pozdní diagnóze. Zejména v rané fázi se často zaměňuje za astma,“ přiblížil Pavel Jansa z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Plicní hypertenzi mají podle lékaře v tuzemsku tisíce lidí. Potýká se s ní přibližně jedno procento dospělých. Ve vyšším věku, u osob starších šedesáti let, se vyskytuje ještě častěji.

Odborníci rozlišují různé formy tohoto onemocnění, které mají mnohdy velmi rozmanité příčiny. Někteří mají právě plicní arteriální hypertenzi, v jejímž případě s postupem nemoci přestávají zvládat běžné denní činnosti a jednoduché aktivity, často jsou tak odkázaní na pomoc druhých. Většina pacientů s PAH v produktivním věku pobírá invalidní důchod a jen přibližně třetina z nich zůstává ekonomicky aktivní.

Dále se jedná například o plicní hypertenzi v souvislosti s onemocněním levé části srdce nebo o plicní hypertenze v souvislosti s onemocněním plic a při hypoxii (u CHOPN, plicní fibrózy, poruch dýchání ve spánku), může však jít také o chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi.

  • slabost
  • únava
  • nevýkonnost
  • dušnost (pocit nedostatku dechu)
  • závratě
  • mdloby
  • namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)
  • otoky kotníků nebo dolních končetin
  • bolest na hrudi
  • bušení srdce (palpitace)

Zdroj: IKEM

Klíčová diagnostika a vyšetření

Důležité je podle lékařů vědět, že plicní hypertenze nemá specifické příznaky, a proto se často rozpoznává pozdě. Při podezření na PAH je kromě anamnézy a fyzikálního nálezu důležité provedení echokardiografického vyšetření. Klíčovým vyšetřením, které se provádí ve specializovaném centru, je pravostranná srdeční katetrizace. Ta umožní potvrzení přítomnosti PAH (nebo jiného typu plicní hypertenze) a dovoluje odhadnout prognózu. Součástí vyšetření je při potvrzení PAH i takzvaný test plicní vasoreaktivity, který pomáhá určit vhodný druh léčby.

Většina případů plicní hypertenze tak souvisí s onemocněním srdce a plic. Příčinou ale mohou být i autoimunitní choroby nebo plicní embolie. Právě na pacienty, kteří prodělali akutní plicní embolii, cílí v tuzemsku od roku 2023 screeningový program, který pomáhá s jejich včasným záchytem. V současné době je program součástí projektu Podpora plicního zdraví v České republice. „Bez včasné léčby může onemocnění skončit fatálně,“ podotkl Jansa.

V Česku se léčba plicní hypertenze soustředí do tří specializovaných center, která jsou ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v IKEMu v Praze a ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Plicní hypertenze výrazně zasahuje i do psychiky pacientů. „Důležitou součástí péče je proto také psychologická podpora,“ uvedla předsedkyně Sdružení pacientů s plicní hypertenzí Milena Kaftanová, které nemocným v tuzemsku pomáhá už více než dvacet let. Sdružení šíří osvětu a pro pacienty a jejich blízké organizuje řadu akcí. Jednou z nich je výstup na brněnský hrad Špilberk, který se uskuteční 10. května. Zúčastnit se ho mohou nejenom nemocní, ale i jejich rodiny.

Světový den

Světový den plicní hypertenze (World Pulmonary Hypertension Day) se koná každý rok 5. května. Poprvé to bylo v roce 2012 v Madridu. Za jeho vznikem stojí španělská pacientská organizace spolu s dalšími mezinárodními organizacemi a odbornými společnostmi. Datum 5. května připomíná výročí prvního zaznamenaného úmrtí dítěte na plicní hypertenzi ve Španělsku, které souviselo s toxickou šarží řepkového oleje, jenž na počátku osmdesátých let způsobil tisíce případů tohoto onemocnění.

Na nemoc také v úterý upozorní v Česku několik modře nasvícených budov – například v Praze Tančící dům, v Brně budovy Janáčkova divadla, Divadla Husa na provázku a OC OMEGA, ve Zlíně Baťův mrakodrap a v Olomouci budova radnice na Horním náměstí. Právě modře nasvícené budovy symbolizují jeden z příznaků nemoci, kterým jsou modrající rty nebo konečky prstů.

Hasiči dál hasí požár v Českém Švýcarsku, stále zasahují vrtulníky

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
před 11 mminutami

VideoU Čapího hnízda selhala justice, míní Vondráček. Decroix oponuje právním státem

„Jde o individuální selhání justice v případě kauzy Čapí hnízdo. Trestní řád byl ohnut a zlomen,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se vůči zpochybnění české justice ohradila. Zdůraznila, že stále žijeme v právním státě. Vondráček zmínil bitcoinovou kauzu, která je dle něj teprve na začátku kvůli „informačnímu balastu, auditům a časovým osám“. „V bitcoinové kauze selhaly kontrolní mechanismy. Ale hlavní problém je, že se směšuje rovina spravedlnosti s rovinou politickou. Ministerstvo spravedlnosti férově zpracovalo audity pro zodpovězení otázek veřejnosti a pro odhalení nefunkčních kontrolních mechanismů. Nicméně odpověď na všechny otázky musí přinést orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo v tomto ohledu poskytlo maximální součinnost,“ namítla Decroix. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
před 16 mminutami

VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

Až desetina řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem – hlavně na sídlištích. Přestože neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až patnáct set korun. Nedodrží totiž minimální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí tři metry. „Problém to je, dlouhodobý, chronický a bude ho potřeba řešit,“ uvedl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Vzhledem k tomu, že obyvatelé nemají obvykle moc možností zaparkovat jinak, policie není přehnaně horlivá. O problému ví i resort dopravy. „Ty průjezdní profily mají svůj smysl kvůli tomu, aby složky IZS nebo technické služby se dostaly tam, kam potřebují,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle Budského by ale nejelegantnějším řešením byla výstavba parkovacích domů. Ty by podle zkušeností ze zahraničí ulicím ulevily nejvíce.
před 1 hhodinou

VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.
před 9 hhodinami

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Od úterý se počet zasahujících hasičů i nasazené techniky sníží. S hašením v pondělí pomáhalo ze vzduchu osm vrtulníků s bambi vaky pro shozy vody, na letiště v Chřibské totiž dorazily i dva vrtulníky ze Slovenska. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas informovaly, že by se mělo jednat o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. Blažek informaci následně potvrdil a pro Novinky.cz uvedl, že se cítí naprosto nevinný.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
před 12 hhodinami
