Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu


5. 5. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů korun. Holobrada už dříve řekl, že se cítí nevinen.

Představenstvo Holobradu odvolalo z funkce předsedy a zvolilo si za něj nového prozatímního předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum.

Na čtvrtek je svoláno zasedání rady kraje v roli valné hromady nemocnice, která má dosavadního ředitele nemocnice odvolat i z představenstva. Na člena představenstva, respektive jeho předsedu bude vypsáno výběrové řízení. Nemocnici nyní manažersky řídí náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák.

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy
Podle policie jde v případu o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě.

Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.

Holobrada obvinění odmítá

Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Ve čtvrtek řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky.

Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.

Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě. Podle Deníku N zadržela 13 lidí
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval mluvčí policejní centrály Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě. Podle Deníku N zadržela 13 lidí

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Policie při zásahu podle Deníku N zadržela třináct lidí. Mluvčí kraje k tomu sdělil, že o nikoho z úřadu nejde, policii měli jen poskytnout dokumenty. Zadržené má policie podezřívat ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí, středočeskou koalici to ovlivnit nemá

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
27. 4. 2026Aktualizováno27. 4. 2026

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
25. 4. 2026

VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
24. 4. 2026
