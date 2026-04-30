Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
„Podle našich závěrů měli od roku 2023 někteří zaměstnanci a manažeři nemocnice a dále zástupci několika obchodních společností nezákonně ovlivňovat postupy při zadávání veřejných zakázek a poskytovat výhody konkrétním obchodním společnostem s cílem, aby tyto společnosti získaly zakázky na stavební práce a pořízení zdravotnických technologií,“ uvedla NCOZ.
Podle NCOZ a EPPO, které případ dozoruje, bylo při úkonech trestního řízení zadrženo dvanáct lidí a provedeno 42 domovních a dalších prohlídek v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Všichni zadržení byli propuštěni. Obviněným hrozí až osm let vězení.
Úřad evropského veřejného žalobce má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.
Dotace v hodnotě přes 1,5 miliardy korun
Zřizovatelem Oblastní nemocnice Příbram je Středočeský kraj. Příbramská nemocnice dostala podle serveru hlidacstatu.cz 206 dotací v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun, které směřovaly do modernizace, energetických úspor a rozvoje péče. Nejvíce peněz z dotací čerpala nemocnice v roce 2021, konkrétně 564 milionů korun.
Jednou z největších investic příbramské nemocnice za poslední dobu byl loni otevřený zrekonstruovaný pavilon D2 pro operační obory. Rekonstrukci předcházela demolice pavilonu N a výstavba nové a větší budovy určené převážně pro dětskou zdravotní péči. Náklady na obě akce, které trvaly tři roky, jsou 376 milionů korun, z toho bylo 370 milionů hrazeno dotací Středočeského kraje.
Loni na jaře oznámila nemocnice pořízení nového robotického operačního systému, na který schválilo krajské zastupitelstvo devadesátimilionovou dotaci. V loňském roce nemocnice také otevřela zrekonstruovaný bazén za 36,2 milionu korun, téměř 28 milionů korun pokryla nemocnice z evropské dotace. V červnu 2022 získala dotaci 150 milionů korun na obnovu zdravotnické techniky.
