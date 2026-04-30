Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy


30. 4. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.

„Podle našich závěrů měli od roku 2023 někteří zaměstnanci a manažeři nemocnice a dále zástupci několika obchodních společností nezákonně ovlivňovat postupy při zadávání veřejných zakázek a poskytovat výhody konkrétním obchodním společnostem s cílem, aby tyto společnosti získaly zakázky na stavební práce a pořízení zdravotnických technologií,“ uvedla NCOZ.

Podle NCOZ a EPPO, které případ dozoruje, bylo při úkonech trestního řízení zadrženo dvanáct lidí a provedeno 42 domovních a dalších prohlídek v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Všichni zadržení byli propuštěni. Obviněným hrozí až osm let vězení.

Úřad evropského veřejného žalobce má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.

Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě. Podle Deníku N zadržela 13 lidí
Ilustrační snímek

Dotace v hodnotě přes 1,5 miliardy korun

Zřizovatelem Oblastní nemocnice Příbram je Středočeský kraj. Příbramská nemocnice dostala podle serveru hlidacstatu.cz 206 dotací v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun, které směřovaly do modernizace, energetických úspor a rozvoje péče. Nejvíce peněz z dotací čerpala nemocnice v roce 2021, konkrétně 564 milionů korun.

Jednou z největších investic příbramské nemocnice za poslední dobu byl loni otevřený zrekonstruovaný pavilon D2 pro operační obory. Rekonstrukci předcházela demolice pavilonu N a výstavba nové a větší budovy určené převážně pro dětskou zdravotní péči. Náklady na obě akce, které trvaly tři roky, jsou 376 milionů korun, z toho bylo 370 milionů hrazeno dotací Středočeského kraje.

Loni na jaře oznámila nemocnice pořízení nového robotického operačního systému, na který schválilo krajské zastupitelstvo devadesátimilionovou dotaci. V loňském roce nemocnice také otevřela zrekonstruovaný bazén za 36,2 milionu korun, téměř 28 milionů korun pokryla nemocnice z evropské dotace. V červnu 2022 získala dotaci 150 milionů korun na obnovu zdravotnické techniky.

Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě. Podle Deníku N zadržela 13 lidí

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Policie při zásahu podle Deníku N zadržela třináct lidí. Mluvčí kraje k tomu sdělil, že o nikoho z úřadu nejde, policii měli jen poskytnout dokumenty. Zadržené má policie podezřívat ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí, středočeskou koalici to ovlivnit nemá

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
27. 4. 2026Aktualizováno27. 4. 2026

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
25. 4. 2026

VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
24. 4. 2026

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
24. 4. 2026

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
24. 4. 2026
