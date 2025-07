Nymburská nemocnice po kyberútoku dál funguje v nouzovém režimu

„Musíme odkládat určitou operativu a zákroky. Pacienty, které by nám sem přivezla záchranná služba, musíme odklánět do jiných nemocnic. Jsme schopni poskytnout naprosto základní péči, ale v režimu omezenějším, s delšími časovými prodlevami. Lékaři se museli od doby digitální vrátit do doby papírové,“ řekl ráno mluvčí nemocnice Jan Záruba.

Akutní a neodkladnou péči nemocnice zajišťuje, situace se výrazně nedotkla porodnice. „Tam se s přechodem na papír vypořádali asi nejlépe,“ doplnil mluvčí.

Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v úterý přijali oznámení o kybernetickém útoku v nymburské nemocnici, kde byly napadeny servery neznámým pachatelem. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací,“ uvedla.