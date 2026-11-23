Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o jednání prezidenta USA Donalda Trumpa, čínského vládce Si Ťin-pchinga a ruského vůdce Vladimira Putina v Šen-čenu. Probrali také oslavy svátku 17. listopadu ve stínu předcházející demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné. Hovořili i o zjištění Reportérů ČT, kteří sledovali pohyb darovaného oblečení na charitu, jež mnohdy končí na tržištích v Africe. Probrali rovněž oznámení nového představitele agenta Jamese Bonda, kterého má v novém snímku ztvárnit Robert Pattinson. Pozvání přijali bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, novinář Deníku N Filip Titlbach, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, bývalý politik Jiří Dolejš a herečka Bára Štěpánová. Pořadem provázela Klára Radilová.
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