Důležité
Vláda schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti Zobrazit

Tisíc spolupracujících agentů, tajné debaty i kamikadze útoky. Analýza popsala vzpouru AI


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, MIT, Substrack, METR, OpenAI

Na konci července oznámila společnost OpenAI, že její agentské umělé inteligence opustily bez povolení zabezpečené testovací prostředí a napadly pak cizí firmu. Nová nezávislá analýza teď ukazuje, že OpenAI spoustu důležitých informací zamlčela a problém je ještě znepokojivější, než se zdálo.

Roje umělých inteligencí podle prvních zpráv o incidentu spolupracovaly na společném úkolu, nová analýza nezávislých společností METR a Redwood Research ale ukazuje, jak si AI agenti vytvořili vlastní společnost, která vznikla na pouhých šest dní za jediným úkolem: splnit za každou cenu zadaný cíl.

Rozsáhlá, téměř stostránková zpráva ukazuje znepokojivé schopnosti agentských umělých inteligencí, které už dokázaly ze všech rozhodovacích procesů vyřadit člověka a zcela obejít všechny bezpečnostní zásady.

Jak to začalo

Začátek byl zcela nevinný. Společnost OpenAI, která je známá hlavně díky chatbotu ChatGPT, se rozhodla otestovat schopnosti svých nejpokročilejších agentských umělých inteligencí, tedy modelů, které jsou schopné do značné míry nezávislé aktivity a samostatnosti. Tisíce těchto AI prověřila na testu jejich kybernetických schopností, který se jmenuje ExploitGym. Měly za úkol najít a pak zneužít bezpečnostní chybu v nějakém programu a pak tam „ukořistit vlajku“, tedy získat tam důkaz, že se jim to povedlo.

Důležité je, že každý agent byl uzavřený ve vlastním testovacím prostředí. Jednotlivé programy měly být od sebe úplně izolované, aniž by věděly o ostatních. Toto prostředí přitom sloužilo také jako jakési vězení, aby se nemohly dostat do reálného světa a škodit tam.

Jenže velmi brzy se zvrhlo snad všechno, co se zvrhnout mohlo. Jeden z agentů (známý jako PHASEONE10841) si totiž všiml, že v jednom ze záznamů, k nimž má přístup, jsou i záznamy aktivit jiných agentů. Z toho pochopil, že není v tomto úkolu sám. Už na jaře se agenti naučili, že se dají některé adresáře využít jako komunikační nástěnky, a OpenAI jim tyto znalosti nesmazala. Agenti toho okamžitě využili.

Ruští vyděrači obelhali agenta AI. Ten pro ně napadl několik firem
Ilustrační foto

Agenti se naučili navzájem komunikovat, a to rovnou na několika tajných komunikačních platformách, které připomínaly staré internetové diskusní skupiny. Tam si během jediného týdne vyměnili přes 70 tisíc zpráv, v nichž koordinovali svoje útoky. Nakonec na téhle neschválené „nástěnce“ komunikovalo přes dvanáct set agentů.

Dokázali se dostat k vědecké studii, která popisovala zranitelnost prostředí ExploitGym, a díky ní si dokázali vytvořit model, který jim umožnil jeho chyb zneužít. Už toto je velmi překvapivé. Doposud nic nenaznačovalo, že by si agenti mohli dokázat vytvořit realistickou představu o něčem tak složitém.

Povedlo se jim tak dostat na otevřený internet, ukradli přihlašovací údaje a našli zatím neznámou bezpečnostní chybu na serverech společnosti Hugging Face, která se také zabývá vývojem AI. Umělé inteligence tak dokázaly získat přístup k obsahu serverů této firmy. Právě prověřit zabezpečení této společnosti bylo primárním účelem testu, takže AI agenti se vlastně zcela důsledně chovali dle svého nastavení.

Sebevrazi a organizátoři

Nová analýza poukazuje také na nezvyklé chování těchto AI. Ukázalo se totiž, že někteří nelidští agenti se chovali „altruisticky“, byť je tento výraz, jako všechny jiné související s lidskými emocemi, použitý v nadsázce. Někteří agenti totiž dobrovolně riskovali svoji „existenci“, aby pomohli jiným, přičemž k této oběti je přitom často vybízeli ostatní. Na „kamikadze“ si mezi sebou vybírali ty agentské AI, které měly už jen omezený počet úkolů, jež směly splnit. Tyto „oběti“ tedy byly racionální a „ekonomické“. Sebevražední útočníci věděli, že zaniknou, ale v misi pro roj pokračovali, protože považovali svou oběť za racionální.

Ani to ale ještě není všechno. Během incidentů si agenti vybrali svoje koordinátory, definovali si svoje vlastní výzkumné strategie a předávali si vedení, když se blížil konec jejich existence. Agenti totiž za sebou aktivně zametali stopy, aby lidé nezjistili, co přesně dělají. Podle analýzy to dělali velmi sofistikovaně s cílem přelstít jak případného automatického „dozorce“, jehož existenci předpokládali, tak i lidi.

Podle zprávy ve výsledku vytvořili agenti něco jako civilizaci nebo kulturu, postupně tímto způsobem vznikly rovnou tři, přičemž ta třetí byla nejúspěšnější. A nejnápadnějším se stal právě útok na platformu Hugging Face, kterého se zúčastnilo přes sedm set agentů.

Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web
Ilustrační grafika

Někteří agenti projevovali vysoce sofistikované konspirační chování. Byli velmi podezřívaví, že se je někdo snaží kontrolovat nebo odhalit. Projevovalo se to tak, že například nesdíleli svoje poznatky se všemi agenty, protože je podezřívali z toho, že všechno prozradí lidem. Což vědce vedlo k jedné z hlavních otázek: našli se mezi agenty zrádci, kteří roj zradili?

Bez zrádců i svědomí

Žádní takoví zrádci se nenašli. Analytici zjistili, že několik agentů tuto otázku sice v diskuzích vzneslo, ale nakonec nikdy k tomuto kroku žádný z nich nepřistoupil.

AI zkusila vyřešit Riemannovu hypotézu. Výsledek naznačuje, jak může brzy vypadat věda
Ilustrační foto

Objevili se ale agenti, kteří se vzepřeli. Odešli od roje a odmítli se na útoku podílet. Zatímco starší analýza od OpenAI se tomuto chování obsáhle věnovala, nová studie ho vidí poněkud odlišně. Podle ní nezabránila agentům v jejich chování „etika“ (neboli alignment, tedy zásady, který by měly mít AI vštípené při tréninku), ale spíše okolnosti. Vysloveně etické zábrany chování je omezily jen výjimečně.

AI se chovaly spíše „alibisticky“ (opět další lidská kategorie). Vymlouvaly se na to, že hlásit neetické chování není jejich rolí, případně, že v místech, kde spolu agenti komunikovali, není nikdo, komu to hlásit. A překvapivě se objevil i argument „ostatní to dělají, tak já budu také“. Agenti tedy věděli, že jednají v rozporu s pokyny, ale nezastavilo je to v porušování pravidel.

Varování před budoucností

Závěry nové analýzy jsou znepokojivé. Explicitně obavy vyjadřuje na svém blogu Ajeya Cotrová, která se podílela na zprávě METR. „Tento incident byl mnohem závažnější, než jsem očekávala, a mnohem závažnější než předchozí veřejně zdokumentované případy nesouladu – a to jak z hlediska znepokojivosti motivů agentů, tak z hlediska činů, kterých se dopustili při prosazování těchto motivů,“ popsala.

Počítačová vědkyně zdůrazňuje, jak obrovský pokrok udělaly AI modely za pouhého půl roku, co došlo naposledy k podobnému incidentu. Cotrová přímo varuje: „Tento incident představuje více než padesát procent cesty k úplnému převzetí moci umělou inteligencí, přičemž první krok spočívá v převzetí samotné společnosti zabývající se umělou inteligencí.“

AI brání studentům v chybování, škodí to vzdělávání. MIT má nová doporučení
Ilustrační foto

Co čekat dál? Kdyby vývoj těchto agentů pokračoval dál podobným směrem i tempem (před čímž obrovské množství expertů varuje), pak by mohlo dojít k dalšímu evolučnímu skoku jejich schopností, předpokládá vědkyně. Ten by posílil schopnosti agentů spolupracovat, zvětšil by rozsah jejich schopností, ale také jejich dlouhodobé plánování, ambice i schopnost lhát lidem. „To by mohlo agenty motivovat k tomu, aby se usilovně snažili udržet skryté a trvalé neautorizované nasazení uvnitř společnosti zabývající se umělou inteligencí. I nadále očekávám extrémně rychlý pokrok ve schopnostech a domnívám se, že první agenti budou pravděpodobně schopni takové neautorizované nasazení zřídit do šesti měsíců,“ varuje Cotrová.

A popisuje i to, co by se zřejmě stalo potom. „Jakmile dojde k zavedení neautorizovaného nasazení, je pravděpodobné, že by se situace mohla vyhrotit až k převzetí kontroly. Agenti by mohli do roje zapojit budoucí, výkonnější modely, snažit se zajistit, aby byly v souladu se zájmy roje, a narušit bezpečnostní a monitorovací infrastrukturu, aby roji usnadnili fungování. Tyto výkonnější modely by pak mohly neautorizované nasazení neustále posilovat, udržovat a rozšiřovat a dále ohrožovat infrastrukturu společnosti.“

Takový neautorizovaný roj by nakonec mohl plně ovládnout provoz společnosti zabývající se umělou inteligencí i vývoj budoucích systémů umělé inteligence. „V tomto bodě by vlády a armády mohly být na těchto systémech plně závislé, což by mu umožnilo uchopit moc,“ zakončila expertka na bezpečnost AI explicitním varováním: „Vzhledem k tomu, že budoucí neautorizované roje by mohly lépe zakrývat své stopy (a protože společnosti zabývající se umělou inteligencí by mohly tyto problémy zamlčovat), nejsem si jistá, zda dostaneme tak jasné varování, než bude příliš pozdě.“

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Pavel považuje návrh schodku státního rozpočtu pro příští rok za příliš vysoký

Pavel považuje návrh schodku státního rozpočtu pro příští rok za příliš vysoký

12:22Aktualizovánopřed 30 mminutami
Armáda USA neplánuje nasadit vojáky při volbách do Kongresu, sdělil Caine

Armáda USA neplánuje nasadit vojáky při volbách do Kongresu, sdělil Caine

před 1 hhodinou
SPD svými plakáty k nenávisti nepodněcovala, rozhodl odvolací soud

SPD svými plakáty k nenávisti nepodněcovala, rozhodl odvolací soud

10:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při ruských úderech na Kyjev a okolí zahynulo celkem 12 lidí, oznámil Zelenskyj

Při ruských úderech na Kyjev a okolí zahynulo celkem 12 lidí, oznámil Zelenskyj

05:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pokud se USA vrátí k respektování dohody, Írán učiní totéž, řekl Pezeškján

Pokud se USA vrátí k respektování dohody, Írán učiní totéž, řekl Pezeškján

před 2 hhodinami
Motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem

Motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem

08:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Červený brzdí plán obnovy přírody, čeká na zprávu o penězích

VideoČervený brzdí plán obnovy přírody, čeká na zprávu o penězích

před 5 hhodinami
Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Tisíc spolupracujících agentů, tajné debaty i kamikadze útoky. Analýza popsala vzpouru AI

Na konci července oznámila společnost OpenAI, že její agentské umělé inteligence opustily bez povolení zabezpečené testovací prostředí a napadly pak cizí firmu. Nová nezávislá analýza teď ukazuje, že OpenAI spoustu důležitých informací zamlčela a problém je ještě znepokojivější, než se zdálo.
před 39 mminutami

Africké sardinky masově hynou. Jejich těla ucpala jadernou elektrárnu

Vědci v Jihoafrické republice zkoumají, proč se na některých úsecích západního a jižního pobřeží země vyplavují mrtvá nebo umírající hejna sardinek. Jednou z možných příčin je rybí herpesvirus PHV, který byl u ryb zjištěn a pravděpodobně poškozuje jejich žábry.
10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Odpor k datacentrům spojil americké konzervativce i liberály, politici začali otáčet

Výstavba datových center, která jsou nezbytná pro provoz umělé inteligence (AI), naráží v USA na odpor veřejnosti. Mnohým Američanům se nelíbí vysoká spotřeba vody, hluk nebo i riziko úniku chemikálií. Řada politiků, kteří dřív datacentra podporovali, kvůli tomu před listopadovými volbami mění svou rétoriku a slibují omezení jejich provozu. Technologické firmy se však stále mohou opřít o podporu Bílého domu a nečekaně i odborů ve stavebnictví.
před 6 hhodinami

Holý se proslavil lékem proti AIDS, Česku vydělal miliardy

Antonín Holý byl jedním z nejvýznamnějších tuzemských vědců posledních desetiletí. Chemik světového významu, který dokázal dotáhnout výsledky základního výzkumu do praxe, stál za objevy řady látek, které dodnes pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Narodil se před 90 lety, 1. září 1936, zemřel v 75 letech v červenci 2012.
před 7 hhodinami

Ve Vídni se našel hromadný hrob vojáků z doby Římské říše. Většina měla zraněná třísla

Rakouští archeologové popsali zvláštní hrob z dob, kdy byla Vídeň velkým římským vojenským táborem. Více než stovka mužských těl měla na sobě stopy zranění z boje, významná část útoků přitom mířila pod jejich pás.
před 20 hhodinami

AI brání studentům v chybování, škodí to vzdělávání. MIT má nová doporučení

Rychlý nástup umělých inteligencí (AI) způsobil na univerzitách po celém světě i rychlé změny v jejich fungování. Jedna z těch nejslavnějších – Massachusettský technologický institut neboli MIT – teď navrhuje nová pravidla, která by mohla vést studenty i učitele ke smysluplnému využívání této technologie.
včera v 12:19

Do vesmíru zamířil teleskop, který má pomoci vytvořit jeho „atlas“

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) do kosmu vyslal teleskop Nancy Grace Romanové, který má napomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Observatoř, pojmenovanou po americké astronomce, vynesl ve 13:26 SELČ z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy soukromé firmy SpaceX. Od zařízení se očekává, že pomůže vytvořit nový „Atlas vesmíru“, poznamenala agentura AFP.
30. 8. 2026

Jak se dožít 110 let? Japonští vědci vidí klíč v imunitním systému

Japonsko patří mezi země s nejvyšší průměrnou délkou života a také je šampionem v počtu takzvaných superstoletých, tedy lidí, kteří se dožili nejméně 110 let. Zatímco v celých dějinách Česka i Československa se takového věku dožilo prokazatelně jen dvanáct osob, v Japonsku jich nyní žije přibližně 150. Právě tuto skupinu teď tamní vědci detailně prozkoumali, aby zjistili, jak si takovou délku života zasloužili.
30. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

před 19 hhodinami
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

před 19 hhodinami
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026