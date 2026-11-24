Za vyhynutí neandertálců nemohla klimatická změna v pravěku a zřejmě ani nedostatek potravy. Počítačová simulace španělských archeologů naznačuje, že příčinou byla spíše rozdrobenost neandertálských skupin způsobená příchodem moderních lidí.
„Náhoda? Nemyslím si...“ Je hláška, která sice pochází z filmu Úžasňákovi, ale už 22 let se používá i v běžné řeči. Velmi dobře se hodí na situaci ohledně vymření neandertálců. Ti totiž začali mizet právě v době, kdy začalo přibývat lidí moderního typu. Souviselo to spolu nějak?
Vědci to řeší už desítky let, zatím ale s rozporuplnými výsledky. Teď se pokusili přispět do diskuse archeologové s novou počítačovou simulací, která sledovala, jak vypadalo šíření moderních lidí Evropou. Výsledky naznačují, že vinu za vymření neandertálců z velké části nesou právě naši předkové.
Simulace pravěku
Za výzkumem stojí tým španělských vědců, v čele s Marcem Vidal-Cordascem z Kantabrijské univerzity, který vyvinul počítačový model prehistorické Evropy. Využili informace o klimatických podmínkách a populacích zvířat k odhadu dostupnosti potravy v období před 55 tisíci až 27 tisíci lety v Evropě.
V tomto modelu pak provedli několik tisíc simulací, aby prozkoumali, jak klimatické změny, velikost populace a příchod moderních lidí ovlivnily šance neandertálců na přežití. Porovnávali přitom vždy scénáře s přítomností i bez přítomnosti moderních lidí druhu Homo sapiens sapiens.
V době, kdy neandertálci vymřeli, probíhala v Evropě poměrně silná přirozená změna klimatu, která měnila podmínky na kontinentu. Podle většiny simulací ale sama o sobě nestačila k vyhynutí neandertálců. Měnící se podmínky sice opravdu místy snížily zásoby potravy a způsobily vymizení zvířat, která lovili, neandertálci ale klimatické dopady přežili v 98 procentech simulací, kdy populace moderních lidí zůstávaly malé.
Co změnili moderní lidé
Přesně opačný výsledek se ale ve scénářích objevil, když se Evropou začali – tak jako ve skutečnosti – šířit moderní lidé. S tím, jak jejich populace rostly, se šance neandertálců na vyhynutí výrazně zvýšily v drtivé většině scénářů simulace.
Jednou z možných příčin je, že moderní lidé soutěžili s neandertálci o potravu a další zdroje, což vyvíjelo další tlak na populace, které už tak čelily problémům spojeným s klimatickými změnami. Všechny populace neandertálců ale nezanikaly stejným způsobem. Některé měly naději, že přežijí: týkalo se těch, které více migrovaly a měly více prostoru ke stýkání se s jinými skupinami.
Jak se ale moderní lidé šířili po Evropě, mohli bránit neandertálským populacím právě v tom, aby se dál šířily. Když nějaká neandertálská skupina ztratila významnou část členů – například kvůli nemoci, nějaké nehodě a podobně –, nedokázala včas najít jinou, kterou by doplnila stavy. Oslabené tlupy pak snadněji zanikaly.
Z tohoto výzkumu vyplývá, že vymizení neandertálců a šíření Homo sapiens byly vzájemně propojené demografické procesy. „Zatím nemůžeme ukázat prstem na Homo sapiens, jelikož se jednalo spíše o počítačové simulace než o definitivní důkaz. Výsledky by však mohly pomoci objasnit jednu z největších záhad lidské evoluce,“ dodávají autoři.