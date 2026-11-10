Austrálie zpřísní dohled nad umělou inteligencí, reaguje na incident spojený s OpenAI


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters

Austrálie zavede povinnost technologických společností hlásit bezpečnostní incidenty související s umělou inteligencí a zřídí nový regulační úřad. V úterý to oznámil premiér Anthony Albanese. Vláda tak reaguje na červnový incident, při němž agent umělé inteligence společnosti OpenAI neoprávněně pronikl do vládního zdravotnického portálu. Informuje o tom agentura Reuters.

Agent společnosti OpenAI získal při vyhledávání informací o veřejných výdajích na zdravotnictví neoprávněný přístup ke statistickému portálu australského systému veřejného zdravotního pojištění Medicare. O incidentu vláda informovala v září a následně nařídila jeho urychlené prošetření.

Albanese v úterý uvedl, že jeho kabinet přijal všechna doporučení vyplývající z vyšetřování. Ta zahrnují povinné hlášení případů, kdy se systémy umělé inteligence nechovají v souladu se svým zamýšleným fungováním, i kybernetických incidentů. Vláda rovněž zváží změny trestního práva, které by umožnily postihovat závažná pochybení.

AI agent pronikl na australský vládní portál
Logo společnosti OpenAI, ilustrační snímek

„Právo musí být napřed a v některých případech musí zajistit, aby dokázalo držet krok s velmi rychle se měnícím světem,“ uvedl premiér.

Společnost OpenAI již dříve oznámila, že se o incidentu dozvěděla v srpnu a že k neoprávněnému přístupu došlo neúmyslně. Podle jejího interního šetření neexistují důkazy, že by agent získal přístup ke zdravotním záznamům pacientů.

Přísnější dohled a vysoké sankce

Součástí plánovaných opatření je také zřízení úřadu pro dohled nad bezpečností umělé inteligence. Ten bude kontrolovat bezpečnostní opatření při vývoji a nasazování systémů AI, vyhodnocovat závažná rizika a provádět nezávislá hodnocení modelů.

Podle Albaneseho bude mít nový úřad pravomoc ukládat společnostem za porušování pravidel vysoké sankce. Povinná bezpečnostní opatření se stanou součástí připravovaného zákona o umělé inteligenci, který chce vláda předložit parlamentu v příštím roce.

AI průmysl by měl být regulován stejně jako léčiva nebo jádro, říká pro Bilanci analytik Brakel
Ilustrační foto

Incident zároveň prohloubil napětí mezi Austrálií a americkými technologickými společnostmi. Canberra již dříve odmítla udělit firmám OpenAI a Anthropic výjimky z autorského práva při trénování modelů umělé inteligence. Společnosti tak musí s australskými držiteli práv vyjednávat o licenčních smlouvách.

Obě firmy nicméně minulý měsíc v australském parlamentu uvedly, že by zavedení povinného hlášení bezpečnostních incidentů způsobených jejich AI agenty uvítaly. Připustily přitom, že rozhodnutí o oznámení podobných případů je v současnosti na jejich vlastním uvážení.

Výběr redakce

Americké průzkumy se opět spletly, tentokrát podcenily demokraty

Americké průzkumy se opět spletly, tentokrát podcenily demokraty

před 2 hhodinami
Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců

Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Paříž viní íránské gardy z útoků na chladicí zařízení v obchodech

Paříž viní íránské gardy z útoků na chladicí zařízení v obchodech

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli

Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli

před 12 hhodinami
Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Austrálie zpřísní dohled nad umělou inteligencí, reaguje na incident spojený s OpenAI

Austrálie zavede povinnost technologických společností hlásit bezpečnostní incidenty související s umělou inteligencí a zřídí nový regulační úřad. V úterý to oznámil premiér Anthony Albanese. Vláda tak reaguje na červnový incident, při němž agent umělé inteligence společnosti OpenAI neoprávněně pronikl do vládního zdravotnického portálu. Informuje o tom agentura Reuters.
před 1 hhodinou

VideoManželé se setkali po více než čtyřech letech, rozdělila je okupace Olešek

Čtyři a půl roku žil ukrajinský manželský pár tisíce kilometrů od sebe. Larysa Ryndovová několik měsíců po začátku ruské invaze utekla do Londýna, naopak její manžel Serhij se rozhodl zůstat v okupovaných Oleškách. Několik let přežíval ve městě, které bylo zaminováno a pod neustálou hrozbou dronových útoků. V Oleškách se humanitární krize bez dodávek elektřiny či možnosti topit neustále prohlubovala. Teprve nedávné příměří umožnilo, aby se pár shledal. Pětašedesátiletý Serhij patří mezi zhruba osm set lidí, kteří se během příměří z města evakuovali. Manžele, kteří ve shledání již ani nevěřili, teď čeká život v Anglii. Další jeden až dva tisíce lidí ale i po skončení příměří ve městě zůstávájí.
před 1 hhodinou

Americký soud povolil stavbu Trumpovy hraniční zdi v národním parku

Nejvyšší soud Spojených států v pondělí povolil administrativě prezidenta Donalda Trumpa pokračovat ve stavbě zdi na hranicích s Mexikem i ve sporné oblasti v Texasu zahrnující národní park Big Bend. Soud vyšel vstříc stížnosti vlády ve sporu s ochránci přírody a dalšími odpůrci stavby bariéry, která byla ústředním bodem protiimigrační politiky již za Trumpova prvního prezidentského období. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.
před 2 hhodinami

Americké průzkumy se opět spletly, tentokrát podcenily demokraty

Před volbami do Kongresu panovala otázka, zda americké předvolební průzkumy podcení republikány, podobně jako to udělaly ve volbách v roce 2016 nebo 2024. Výzkumní pracovníci se tomu snažili předejít, takže přidali váhu republikánským respondentům a snažili se oslovit přehlížené skupiny. Nakonec však v honbě za vystižením republikánských preferencí podcenili demokraty.
před 2 hhodinami

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších patnáct zranil, zemřel v pondělí ráno v nemocnici, informovala polská policie. Zprávu potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství. Prokuratura v pondělí odmítla sobotní slova ministra vnitra Marcina Kierwińskiho, který hovořil o možných krajně pravicových názorech střelce. „V tuto chvíli nejsou důkazy, které by umožnily spojit pachatele střelby v Krakově s nějakou konkrétní ideologií,“ uvedla. Zároveň informovala, že v Krakově v sobotu padly desítky, možná až stovky výstřelů.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Německo podmiňuje unijní rozpočet penězi pro Ukrajinu, píší Financial Times

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum, protože Berlín jinak hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky. Podle FT a agentury AFP to vyplývá z dopisu německého kancléře Friedricha Merze předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.
před 9 hhodinami

Policisté prokázali vysokou profesionalitu, hodnotí expert zásah v Krakově

Zdravotní stav dvou zraněných policistů, kteří se při zásahu během sobotní střelby v Krakově dostali do přestřelky s ozbrojeným střelcem, se výrazně zlepšil, jsou již při vědomí. Bývalý velitel Útvaru speciálních operací Lumír Němec míní, že prokázali vysokou odhodlanost a profesionalitu. Pro Českou televizi Němec zanalyzoval záběry ze zásahu.
před 10 hhodinami

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Tržiště tu bylo vždycky. Je to stálice, centrum všeho. Bylo skvělé ráno cestou na metro koupit něco k snídani. Když tu žijete a každý den se procházíte po okolí, máte pocit, že už všechny znáte a oni znají vás,“ říká Oksana Pavlenková, která si vybírá okurky u malého stánku na tržišti u zdí vyhořelého obchodního centra Kvadrat. Lukjanivka je jednou z nejstarších kyjevských čtvrtí a zároveň patří k těm, které válka zasáhla nejvíce. Významnou roli v tom hraje skutečnost, že se zde nachází továrna Artem, na kterou Rusové opakovaně útočili, a to již mnohokrát.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

před 12 hhodinami
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

před 13 hhodinami
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026