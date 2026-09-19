Přes šedesát tuzemských podniků se dosud registrovalo jako dodavatelé jihokorejské KHNP, která bude stavět nové bloky v Dukovanech. První výběrová řízení spustí společnost v listopadu. Jak a kdy přesně se tuzemské podniky budou moct o zakázky ucházet, představila jihokorejská firma tento týden v Praze. „Účast českých firem je žádoucí v co nejvyšší míře, pro nás je to také výhodné,“ říká v rozhovoru pro ČT výkonný viceprezident KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Il-kyung Choi. Ze strany korejské vlády podle něj není žádný politický tlak, aby společnost upřednostňovala korejské firmy.
VideoÚčast českých firem na Dukovanech je výhodná i pro KHNP, říká její viceprezident
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