Systém Starshield na Ukrajině opět plně funguje, píší média


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Kyiv Independent

Družicový systém Starshield na Ukrajině opět funguje. Vyplývá to ze zpráv agentury Reuters a serveru RBK-Ukrajina, které se odvolávají na zdroje z ukrajinského ministerstva obrany. Poradce prezidenta Serhij Beskrestnov o den dříve uvedl, že společnost SpaceX Elona Muska omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink, konkrétně právě systému Starshield, což omezilo bojové operace, protože armáda o omezení dopředu nevěděla. Musk uvedl, že systém Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států.

Situace ohledně omezení provozu systému Starshield na Ukrajině se zlepšila, píše RBK-Ukrajina, podle níž byl ke čtvrtku obnoven a funguje „vojenský balíček“ sítě Starlink, který je známý jako Starshield. Zdroje z ministerstva obrany to potvrdily na základě hlášení z vojenských jednotek, píše zpravodajský portál. S obdobnou informací přišla agentura Reuters či weby Ukrajinska pravda a Kyiv Independent.

Ukrajinska pravda ve středu citovala zakladatele nadace dodávající drony ukrajinské armádě Serhije Sternenka, podle něhož spojení v noci na středu začalo vypadávat při pohybu rychlostí vyšší než 160 kilometrů za hodinu. Jeden z velitelů zaslal redakci video, na němž je vidět, jak dva letící ukrajinské drony ztrácejí spojení a nemohou pokračovat v misi, uvedl portál.

Kyjev využívá přijímače Starlink v řadě svých dronů jako součást palubního naváděcího systému, napsal web The Guardian. Ukrajinská armáda je podle něj používá k navádění dronů středního doletu, které jsou klíčové na frontě.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Zároveň systém potřebuje v protivzdušné obraně, protože útočící ruské bezpilotní letouny létají rychlostí až 320 kilometrů za hodinu, takže ukrajinské stíhací drony v případě omezení rychlosti pro příjem signálu proti nim nemají šanci, uvedl web. Při útocích do hloubi ruského území se Starlink podle něj nevyužívá.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že jeho země čelí obtížím kvůli omezení služeb Starlinku a zpravodajských informací, na partnery, jako jsou Spojené státy, by přitom chtěla spoléhat.

Musk následně na síti X sdělil, že systém Starshield vlastní a kontroluje vláda USA a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Dodal, že sesterská družicová síť Starlink je naopak komerční služba vlastněná a kontrolovaná jeho společností SpaceX a je omezena na civilní účely a obranu a nemůže být využita k útočným vojenským akcím.

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Server Axios napsal, že vysoce postavený nejmenovaný americký představitel tvrdí, že Trumpova administrativa neměla s údajným omezením služby Starlink na Ukrajině nic společného.

Informace o potížích ukrajinské armády se Starlinkem se objevily nedlouho poté, co Kyjev uvedl, že přestal dostávat od spojenců informace o odpalech ruských balistických střel. Američtí představitelé poukázali na technickou závadu v systému, avšak ukrajinští činitelé mají podezření, že šlo o varovný signál z Trumpovy administrativy, napsal Axios.

Spojené státy na konci minulého týdne podle médií pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. Současný šéf Bílého domu viní Ukrajinu z vysokých cen paliv v USA, ty přitom vyhnala vzhůru americko-izraelská válka proti Íránu a uzavření Hormuzského průlivu. Trump mezitím prohlásil, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.

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